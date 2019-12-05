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مرأة

رفع الكوليسترول وخلل الهرمونات.. 7 عادات خاطئة تقومين بها ليلاً

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تزيد السمنة من خطر الوفاة المبكرة وتسبب العادات الخاطئة لتناول الطعام فى المساء فى زيادة وزنك 

موقع Bright Side يقدم أخطاء النوم الأكثر شيوعًا والتي تؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن. 

1. وجبات خفيفة في وقت متأخر من الليل

قاعدة عامه يجب عدم تناول الطعام بعد الساعة 6 مساءً لكنه ذلك لا يمنعنا من تناول العشاء المتأخر أو الوجبات الخفيفة التي تحدث في منتصف الليل. ومع ذلك ، تذكرنا الدراسات أن تناول الطعام في وقت متأخر يؤدي إلى زيادة الوزن. بالإضافة إلى ذلك ، قد يزيد الكوليسترول ، ومستويات الأنسولين ، ويؤثر سلبًا على علاماتنا الهرمونية. تذكر أنه إذا كانت كمية السعرات الحرارية أكبر بكثير مما تحرقه ، فهذا يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.

2. شرب القهوة في وقت متأخر من الليل

إن شرب القهوة في وقت متأخر من المساء لا يضر فقط بنومك ، ولكن آخر ما يجب عليك تناوله من الكافيين هو 6 ساعات قبل النوم. كما يربط العلماء بين استهلاك حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة وزيادة الوزن. حاول استبدال القهوة بالشاي العشبي ، أو حتى بماء دافئ.

3. عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم

يستغرق النوم الصحي حوالي 7-8 ساعات في الليلة لقد أثبتت الدراسات أن هناك صلة بين الحرمان من النوم والتغيرات السلبية في التمثيل الغذائي . قد يكون العامل الحاسم الآخر هو أن عدم النوم الكافي يؤدي إلى التعب وبالتالي النشاط البدني أقل.

4. عدم ممارسة الرياضة

تلعب التمارين الرياضية والنشاط البدني دورًا مهمًا في تخفيف الوزن ، لأنها تزيد من معدل الأيض وحرق السعرات الحرارية. من الضروري ممارسة حتى أكثر التمارين المعتدلة يوميًا ، لذلك إذا كنت تمشي لمدة 15 دقيقة يوميًا ، فستحرق ما يصل إلى 100 سعر حراري إضافي. 

5. استخدام الأجهزة الإلكترونية في المساء

تؤكد الدراسات أن استخدام الأجهزة الإلكترونية التي تنبعث من الضوء الأزرق قبل النوم يرتبط بالحرمان من النوم وزيادة الوزن في نهاية المطاف. تتداخل هذه الأجهزة مع إنتاج الجسم من الميلاتونين ، وهو هرمون مسؤول عن تنظيم دورات النوم. بدلًا من التصفح عبر الشبكات الاجتماعية قبل الذهاب إلى الفراش ، اختر قراءة كتاب مثير للاهتمام في الطباعة أو الاستماع إلى الموسيقى المريحة.

6. ضبط المنبه بعد فوات الأوان

صدق أو لا تصدق ، يقول الباحثون أن الأشخاص الذين يتعرضون للضوء الساطع في وقت مبكر من صباح اليوم لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل من أولئك الذين يتعرضون للضوء في وقت لاحق. ثبت أنه حتى 20-30 دقيقة من الضوء الطبيعي في الهواء الطلق يؤثر على مؤشر كتلة الجسم. لذلك استيقظ مبكرا 

7. تحيط نفسك باللون الخطأ.

اللون الأزرق يعزز الاسترخاء وبالتالي النوم بشكل أفضل. إنه أيضًا اللون الذي يكبت الشهية. وفي الوقت نفسه ، الألوان مثل الأحمر أو البرتقالي تجعلك تشعر بالحيوية والجوع. لذلك قد تعيد النظر في الألوان الخاصة بغرفة نومك من الآن فصاعدًا.
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