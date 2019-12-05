العظمى 23.. الأرصاد: أمطار على السواحل غدًا.. والطقس دافئ على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء.





كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :

القاهرة 23/14

الإسكندرية 23/15

بورسعيد 21/17

رفح 20/15

كاترين 17/3

شرم الشيخ 23/17

بني سويف 23/14

قنا 25/13

أسوان 28/11

الوادي الجديد 26/15