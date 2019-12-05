ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

العظمى 23.. الأرصاد: أمطار على السواحل غدًا.. والطقس دافئ على القاهرة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:46 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :
القاهرة 23/14
الإسكندرية 23/15
بورسعيد 21/17
رفح 20/15
كاترين 17/3
شرم الشيخ 23/17
بني سويف 23/14
قنا 25/13
أسوان 28/11
الوادي الجديد 26/15
حلايب 25/17
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: أمطار خفيفة على سواحل البلاد غدا.. والطقس معتدل على باقي الأنحاء

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى في القاهرة 24 درجة

طقس اليوم الخميس .. دافئ نهارا والعظمى 24 في القاهرة

تعرف على درجات الحرارة غدا في جميع المحافظات

الأرصاد: الطقس مائل للدفء مع فرص سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

ترشيحاتنا

تريند الفن | ظهور نادر لـ ابنة وحفيد عادل إمام.. أول فيديو لـ أصالة وطارق العريان بعد الطلاق

عصام مرعي يكذب ميتشو بشأن رواية السرطان

هل يجوز الصلاة خلف الإمام الذي يجلس على كرسي ولا يسجد.. فيديو

لجنة الصناعة تستجيب لحادث ابتلاع ماكينة لـ مهندس في مصنع بالعين السخنة

حمدي النقاز يكشف كواليس وتفاصيل أزمته مع الزمالك وحقيقة حديثه مع ساسي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 -12 -2019 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. وادي الأربعين في سانت كاترين..40 نبيا ساروا على الطريق

150 صورة وفيديو | عزاء شعبان عبد الرحيم يتصدر جوجل

رسميا.. سيارة هوندا اكورد honda accord 2020 في مصر .. تفاصيل