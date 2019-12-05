وكيل نقل البرلمان يطالب بالتوسع في تحويل أبراج الضغط العالي إلى كابلات أرضية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الكهرباء حول انتشار أبراج الضغط العالي والأسلاك الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية بالقرب من المنازل والحقول مما يهدد الأهالي بالصعق خاصة مع قدوم فصل الشتاء.



وأشار النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى أن ما يزيد من حجم الكارثة هو عدم وعى الأهالى بخطورتها، ما يزيد من مخاطر الموت صعقًا بالكهرباء.



وأوضح النائب محمد عبد الله زين الدين، أن منازل الفلاحين أكثر عرضة للخطر بسبب وجود بقايا محاصيل زراعية أعلاها، وهى قابلة للاشتعال إذا حدث ماس كهربى من البرج المجاور، وبحسب بيانات وزارة الكهرباء فإن المسافة الآمنة لتجنب مخاطر أبراج الضغط العالى تبلغ 25 مترا ولكن الكارثة أن تلك الأبراج تلاحق آلاف المبانى، وتمر فوق آلاف المنازل وتهدد الجميع بالموت صعقا.



ونوه النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى أن ما يزيد الأمر سوءا ويتسبب في زيادة الظاهرة هو أنه رغم حرص الدولة على إقامة وحدات الضغط العالي على أراض خلاء بعيدة عن العمران السكني؛ حفاظا على المواطنين، وفقا للاشتراطات الخاصة بالبناء، إلا أن المعتدين على أراضي الدولة وهم كثيرون زحفوا إلى هذه المناطق لشيدوا الأبراج مستغلين حاجة الناس للسكن، تم توصيل المرافق لهذه الأبراج بصورة أو بأخرى، والنتيجة خسارة للجميع.



وأضاف النائب محمد عبد الله زين الدين، أنه وفقًا للمركز القومى للبحوث بالقاهرة فإن خطوط الضغط العالى للكهرباء تؤدى إلى جملة من الأمراض الخطيرة، على رأسها أمراض القلب، وتشوه الأجنة، وسرطان الثدى، وتدمير البناء الكيميائى لخلايا الجسم، والمادة الوراثية وتعطيل وظائف الخلايا، واضطراب إفراز الأنزيمات فى الجسم، واضطراب الدماغ، والخمول والكسل وعدم الرغبة فى العمل والشرود وطالب النائب بالتوسع في تحويل أبراج الضغط العالي المتواجدة في مناطق سكنية، وتشكل خطرا على الأهالي، إلى كابلات أرضية.