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منوعات

كان يعاني من الفقر والاكتئاب.. حقائق لا تعلمها عن مؤسس ديزني

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:39 م
صدى البلد
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مريم صليب
أفلامه الكثيرة التي علقت بأذهاننا جميعا، صغيرا وكبيرا، كنا نجلس بالساعات مستمتعين بها، فقد كانت من أمتع الأوقات التي مضت في حياتنا قبل اقتحام التكنولوجيا المفرطة حياتنا، وأصبحت جزءا من حياتنا اليومية، قبل كل ذلك التغير كانت أفلام والت ديزني هي التي ترسم البسمة على وجه الأطفال دون إسفاف وتضيف لخيالهم الأفكار البناءة.

ولد والت ديزني في 5 ديسمبر 1901 بولاية شيكاغو الأمريكية، أسس أكبر شركة إنتاج أفلام كرتونية في العالم، وتمكن من الوصول إلى جميع أطفال العالم بأفلامه، فكان دائما يسعى إلى أن تكون شركته عالمية وبالفعل نفذ ذلك ولكن بعد مجهود كبير، وإحباط وانكسار ومعارك كثيرة.

في السطور التالية سنعرض مواقف وحقائق قد لا يعلمها البعض عن حياة أشهر رائد أعمال ورسام وممثل صوت ومنتج أفلام في العالم:

- ارتبط ديزني بالمسرح والتمثيل، فقد كان ممثلا بارعا على مسرح المدرسة وقدم أكثر من عمل أهمها شخصية بيتر بان الذي تعلق بها جدا وأنتج فيلما لها في 1953.

- لم يكن والت ديزني في البداية من الأثرياء، وكان يعيش حياة البسطاء، فلم يكن يملك الكثير من الرفاهيات، وكان مسرح المدرسة هو السبيل الوحيد للترفيه له.

- تعرض والت ديزني لضائقة مالية شديدة في فترة تعليمه بالثانوية، فقد كان لا يملك نقودا كافية لإتمام دراسته فأصيب بالاكتئاب والإحباط وقرر ألا يكمل دراسته.

- عمل ديزني مع شقيقه في توصيل الأجهزة الكهربائية للمنازل كمصدر للرزق بعد أن تعرض منزلهم إلى أزمة اقتصادية كبيرة.
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