أهالي طفلة يحطمون أجهزة بـ مستشفى نجع حمادي العام بعد وفاتها متسممة

حطم أهالي طفلة، كانت مصابة بحالة تسمّم، عددًا من الأجهزة الطبية بمستشفى نجع حمادي العام، بعد وفاتها، اعتقادًا منهم بأنها لم تحظ بالاهتمام الطبي المناسبق.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بوصول الطفلة شروق.ا.ح، 11 عامًا، إلى مستشفى نجع حمادى العام، مصابة بإعياء شديد نتيجة تعرضها لحالة تسمم، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها للمستشفى.





وفور سماع أقارب الطفلة بوفاة نجلتهم تجمهروا داخل المستشفى وحطموا عددًا من الأجهزة الطبية؛ اعتقادًا منهم بأنها لم تحظ بالرعاية والاهتمام الطبي اللازمين.





ودفع مركز شرطة نجع حمادي، بقوة أمنية إلى المستشفى العام، للسيطرة على الموقف وضبط مرتكبى الواقعه، مع تفريغ كاميرات المستشفى.



