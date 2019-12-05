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حوادث

أهالي طفلة يحطمون أجهزة بـ مستشفى نجع حمادي العام بعد وفاتها متسممة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:36 م
مستشفى نجع حمادي
مستشفى نجع حمادي العام
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يوسف رجب
حطم أهالي طفلة، كانت مصابة بحالة تسمّم، عددًا من الأجهزة الطبية بمستشفى نجع حمادي العام، بعد وفاتها، اعتقادًا منهم بأنها لم تحظ بالاهتمام الطبي المناسبق.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بوصول الطفلة شروق.ا.ح، 11 عامًا، إلى مستشفى نجع حمادى العام، مصابة بإعياء شديد نتيجة تعرضها لحالة تسمم، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها للمستشفى. 

وفور سماع أقارب الطفلة بوفاة نجلتهم تجمهروا داخل المستشفى وحطموا عددًا من الأجهزة الطبية؛ اعتقادًا منهم بأنها لم تحظ بالرعاية والاهتمام الطبي اللازمين. 

ودفع مركز شرطة نجع حمادي، بقوة أمنية إلى المستشفى العام، للسيطرة على الموقف وضبط مرتكبى الواقعه، مع تفريغ كاميرات المستشفى. 

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات مع المعتدين، مع تقدير قيمة التلفيات والخسائر الناتجة عن الاعتداء.
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