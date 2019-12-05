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نائب: تنظيم قانون الأحوال الشخصية لتنظيم لما بعد الطلاق مهم جدا.. فيديو

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:33 م
صدى البلد
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هاجر ابراهيم
قال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن قانون الأحوال الشخصية لتنظيم ما بعد الطلاق موضوع فى غاية الأهمية، مشيرًا إلى أنه يقوم بتنظيم ما بعد حالات الطلاق، حيث يتحدث على النفقة والحضانة والرؤية.

وأضاف "الغول" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر فضائية "الأولى"، أن أول من دق أعراض أو خطر موضوع الطلاق هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه أنزعج من الأرقام المهولة والمخيفة بالوقت ذاته لحالات الطلاق التي تحدث بمصر.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العالم يتفق أن أى طفل ينشأ بعيدا عن والديه أى أن كلا منهم منفصل سيحدث شخصية غير سوية به مهما كان مستواه الاجتماعي، مؤكدا أنه من الطبيعى أن ينشأ بينهم.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الأزهر تقدم بقانون الأحوال الشخصية لتنظيم ما بعد الطلاق والذى هاجم بعض الأشخاص لهذا القانون، مضيفا إلى أن من واجبهم أن يتقدموا لهذا القانون، حيث أنه يتم عرضه على البرلمان بصفة أن المؤسسة التشريعية هي المسؤولة عن هذا القانون.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يجب على جميع المجالس الحكومية التعاون من أجل وضع نقاش لهذا القانون وليس فقط مجلس النواب، مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة مثلما حدث فى التعديلات الدستورية.
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