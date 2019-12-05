خرجت ولم تعد.. اختفاء طالبة في ظروف غامضة بـ بني سويف

اختفت طالبة في ظروف غامضة بمركز الواسطى شمال بني سويف، عقب خروجها لدرس خصوصي، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري عنها.





تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغًا من "خ.س.ع"، 39 عامًا، عامل مقيم دائرة المركز، بغياب نجلته الطالبة،15 عامًا، عن المنزل، وأدلي بأوصافها، ولا توجد بها علامات مميزة.





وتبين من التحريات الأولية وسؤال والدها، أن الطالبة خرجت من المنزل، للذهاب إلي درس خصوصي ولم تعد، ولم يتهم أحدا ونفي وجود شبهه جنائية.



