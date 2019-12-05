الفدان بـ 17 مليون جنيه.. رئيس العاصمة الإدراية الجديدة يتحدث عن حجم الاستثمارات بها

قال اللواء مهندس أحمد زكى عابدين ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للعاصمة الإدارية الجديدة إن المراكز التكنولوجية داخل مركز إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، سيتواجد بداخلها كافة العناصر والخدمات والمرافق.



وكشف اللواء مهندس أحمد زكى عابدين ، خلال تقرير خاص ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، عن الانتهاء من البنية التحتية بالعاصمة الإدراية الجديدة بنسبة 70%.



وأكد أنه يتم التركيز فى الوقت الحالى على الحى الحكومى، والمقرر أن يتم نقل كافة الوزارات إليه فى شهر يونيو 2020، أما الباقى سيستغرق عامين لإنهاء العمل بـ 40 ألف فدان بالكامل .



وأوضح عابدين، أن حجم الاستثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة ضخم لافتأ إلى إنه تم بيع 17 ألف فدان بتكلفة 17 مليون جنيه للفدان الواحد وهو ما يمكنهم من تدشين المرافق الرئيسية وبناء الحى الحكومى .



ووقع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للعاصمة الإدارية الجديدة ، بروتوكول، اليوم الخميس، لإنشاء مركز الإدارة والتحكم، لتحويل جميع الخدمات بالمدينة إلى مميكنة وذكية .