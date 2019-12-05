25 مبدعة من 11 دولة عربية يزرن متحف الحضارة..صور

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط اليوم الخميس ضيوف الملتقى الثاني للمبدعات العربيات، وذلك فى إطار تكريم المجلس الأعلى للثقافة لعدد من المبدعات العربيات واللاتى أسهمن فى الارتقاء بالشأن العام و ايضا بناء على رغبة المكرمات العرب فى زيارة المتحف.



وقال د. أحمد الشربينى المشرف العام للمتحف القومي للحضارة المصرية، أن تلك الزيارة جاءت ضمن المنتديات الثقافية التي يقوم بها المتحف للباحثين والمهتمين فى مجال التراث والإبداع الثقافى والحضارى، وفي إطار دعم العمل الثقافي وإعلاء لشأن المكرمات العرب والتي يبلغ عددهن حوالي 25 مبدعة من 11 دولة عربية هى سوريا والعراق والسودان ولبنان والسعودية والبحرين وفلسطين والإمارات والجزائر والأردن ومصر.



حيث تم اصطحابهن فى جولة داخل ارجاء المتحف، قام بها سيد أبو الفضل كبير أمناء بالمتحف لتعريفهم بما يحتوي عليه من قطع أثرية هامة وإبراز دورة كمؤسسة ثقافية متكاملة.



وقد عبر أعضاء الوفد عن سعادتهن بتلك الزيارة وأكدن على أن المتحف يضم مقتنيات أثرية رائعة ومبهرة، واكدوا على ان المتحف ليس فقط عامل جذب سياحي وثقافي جديد ولكنه اضافة للبيئة المحيطة به.



وأكد البعض منهن على ان المتحف يتميز بوجود لمحة حضارية وثقافية تختلف عن بقية متاحف العالم، وأيضا طريقة العرض وتسلسلها كما يتمتع المتحف بأنه مقام على مساحة كبيرة تجعله يتميز بالتنوع.