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برلمان

برلمانى: زيارة السفير الأمريكي للأهرامات أكبر دعاية للسياحة المصرية عالميا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:05 م
الاهرامات
الاهرامات
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
اعتبر حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، زيارة السفير الأمريكى الجديد لدى القاهرة، جوناثان كوهين، إلى منطقة الأهرامات، واستماعه من خبراء الآثار لشرح تفصيلي عن التاريخ الفرعوني لمصر؛ يعد أكبر دعاية للسياحة والاثار المصرية عالميا بصفة عامة.

وأشار النائب حسين أبو جاد، الي أن هذا الأمر دعاية لمصر في الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة، وذلك بعد قيام السفارة الأمريكية بالقاهرة بنشر مجموعة من الصور للزيارة وتأكيدها أن جوناثان كوهين بعد وصوله للقاهرة مؤخرا بدأ زيارة بعض المعالم التاريخية لمصر، بما في ذلك أهرامات الجيزة العظيمة.

وطالب النائب حسين أبو جاد فى بيان له اليوم، من وزارتى السياحة والآثار، استغلال مثل هذه الأحداث؛ للترويج عالميا للسياحة والآثار المصرية، مؤكدا أن مثل هذه الأحداث لم تستغل بعد من الوزارتين.

وأكد النائب حسين أبو جاد ضرورة إيجاد آلية جديدة تكون لديها القدرة على بث مثل هذه الزيارات المهمة، خاصة اذا كانت لشخصيات سياسية كبيرة تقوم بزيارة المعالم السياحية والأثرية.

واستشهد النائب حسين أبو جاد بجولات رئيس المجر خلال زيارته لمصر وبثها على الهواء مباشرة لمختلف دول العالم؛ حتى تكون لها آثارها الايجابية الكبيرة لجذب السياحة العالمية لمصر، بعد استعادة البلاد لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.
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