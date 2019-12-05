هنتغدى ايه النهاردة؟.. كبسة بمذاق لا يقاوم والحلو أم على

من الأمهات والنساء كل يوم ماذا تفعل فى وجبة الغداء؟ وذلك لتقدم لأولادها ما يحبونه، ولكن بطريقة صحية ولذيذة لتمد أجسامهم بما يحتاجوه من فيتامينات وفوائد.





كبسة الدجاج للشيف إلهام فتحى





حبات حبهان

عود قرفة

5 حبات قرنفل

بصلة كبيرة مفرومة

كوب عصير طماطم

دجاجة كبيرة مقطعة 8 قطع

2 ملعقة كبيرة بهارات الكبسة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ورقة لاورو

1/2 كوب زبيب

مكسرات

2 2/1 كوب رز بسمتي

5 اكواب مرق لحم

ملح و فلفل و قرفة

1/4 كوب زيت





طريقة التحضير

فى وعاء على النار تشوح البصلة في الزيت وتضاف البهارات الصحيحة لتعطي نكهة قوية ثم تضاف قطع الدجاج ويقلب الكل مع بعض .

تضاف الصلصة وعصير الطماطم وباقي البهارات ثم يقلب الكل جيدا ويضاف المرق تدريجيا ويغطى الوعاء إلى ان ينضج الدجاج ويضاف الأرز مع الزبيب ويغطى الكل ويترك الوعاء على نار هادئة الى ان يمتص الأرز كل السوائل و تزين بالمكسرات.









كفتة الحاتى للشيف نجلاء الشرشابى





المقادير لتحضير كفتة الحاتى





200 جرام بصل

100 جرام دهن لحمة حسب الرغبة









فصين ثوم عدد أتنين حبة فلفل حار وورق لوري

وتلات حبات هيل(حبهان )

كيس بيكنج بودر أو رشة بيكربونات الصوديوم

بهار لحم

وفلفل أبيض مطحون أو أسمر

وملح





طريقة تحضير الكفتة ..





فى الكبة الكهربائية تخلط اللحم مع البصل وبعد ذلك تضاف اليها الملح والبيكنج بودر و بصل بودر وتوم بودرو رشة قرفة مطحون ورشة زنجبيل مطحون وتترك لمدة نصف ساعه فالثلاجه العادية من ثم تضعي مياه بصل وعصير ليمون وحبة طماطم مبشورة وتوضع فى الأسياخ





سلطة الطماطم بالثوم





مكونات سلطة الطماطم بالثوم :

3 ثمرات طماطم

3 فصوص ثوم

ملح وفلفل اسود

كمون

خل

ليمون





طريقة عمل سلطة الطماطم بالثوم :

قطعي الطماطم مكعبات صغيرة، واهرسي الثوم واخلطيهم معًا وضيفي نصف كوب ماء، ثم ضيفي الملح والفلفل والكمون، ونصف ملعقة خل وعصير ليمونة، وقلبي الخليط، واتركيها في الثلاجة لحين تقديم الطعام.





الحلو





أم على للشيف نجلاء الشرشابى





مقادير أم علي:





كرواسون بني بالحبوب الكاملة "محمص"

3 ملاعق شوفان محمص

ملعقة صغيرة عسل نحل أو 2 ملعقة صغيرة سكر دايت

كوب ونصف لبن منزوع الدسم

3 ثمرات تمر

جوز هند وزبيب وعين جمل "بكميات قليلة"





طريقة التحضير:

- يقطع الكرواسون المحمص قطع كبيرة في الطاجن حتى لا يتعجن مع اللبن وباقي المكونات.

- يضاف الشوفان والتمر والعسل والمكسرات في الطاجن مع الكرواسون.

- يحلى اللبن المغلي بباقي كمية العسل ويضاف للطاجن لتسقى المكونات وتغمس فيه بالكامل.