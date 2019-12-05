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أخبار البلد

الإنتاج الحربى يدشن العينة الأولى لمجفف الذرة.. صور

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:30 م
صدى البلد
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كريم الخطيب
شهد الدكتور حسن أحمد عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، التشغيل التجريبى للعينة الأولى لمجفف الذرة سعة "50 طن كيزان / دورة".

والتى تقوم شركة "حلوان لمحركات الديزل" التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بتصنيعه لصالح وزارة الزراعة.

يأتي ذلك الحدث تأكيدًا على إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى فى التعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات والمحافظات والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية في المجالات المختلفة.

حيث يساعد "مجفف الذرة" الذى سيتم إستخدامه قريبًا فى تلبية احتياجات صناعة الأعلاف من المنتجات الزراعية لمحصول الذرة.
الإنتاج الحربى يدشن العينة الأولى لمجفف الذرة.. صور
الإنتاج الحربى يدشن العينة الأولى لمجفف الذرة.. صور
الإنتاج الحربى يدشن العينة الأولى لمجفف الذرة.. صور
الإنتاج الحربى يدشن العينة الأولى لمجفف الذرة.. صور
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