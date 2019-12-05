شاهد.. مواطنون عن افتتاح المشروعات القومية بدمياط: شعار صنع في مصر يجوب العالم

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام عددا من المشروعات القومية الكبرى فى محافظة دمياط، ومنها مدينة دمياط للأثاث إحدى أهم مدن الآثاث بالشرق الأوسط، والتى تعتبر إحدى الأولويات التي وضعتها الدولة المصرية على عاتقها في السنوات الأخيرة.



وتعتبر مدينة دمياط للأثاث، إحدى سلاسل المدن الجديدة المتخصصة فى إحدى الصناعات الاستراتيجية، وتضم مئات المصانع والورش المجهزة وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة.



وبعد افتتاح مدينة الأثاث رصدت عدسة صدى البلد آراء بعض المواطنين حول عودة الصناعة المصرية مرة أخرى وعودة شعار صنع في مصر ليجوب العالم.



قال محمد منصور أحد المواطنين نحن نتمنى عودة الصناعة المصرية مرة أخري ولكن يجب أن يتم تدريب الشباب تدريب علمي صحيح بالإضافة إلى تذليل المعوقات أمام المستثمرين.



وأضاف أحمد خالد أحد المواطنين أن عودة الصناعة المصرية في جميع المجالات تحتاج الى عوامل اخرى لانجاحها مثل توفير مناخ مناسب للمستثمر بالإضافة إلى توفير التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج ومراعاة الجودة في التصنيع.



وأشار محمد منير أحد المواطنين إلى أن الصناعة المصرية بدأت في العودة إلى أمجادها بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر واهتمامه بعودة الصناعة المصرية مرة أخري وافتتاح المشاريع القومية التي تساعد في عودة الصناعة المصرية مرة اخري مثل افتتاح مدينة الأثاث بمدينة دمياط الجديدة.