جامعة أسوان تشكل لجنتين للتحقيق فى واقعة وفاة ممرضة بالمستشفى الجامعى

قال الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان، أنه سيتم تشكيل لجنتين أحدهما من المستشفى الجامعى والأخرى من الجامعة لتقصى الحقيقة حول وفاة ممرضة بالمستشفى وفى حالة وجود إهمال أو تقصير سيتم تحويل الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق مع المقصرين والمتسببين فى ذلك .



وكانت الممرضة " ص. ص .ح " 39 سنة والتى تعمل ممرضة بمستشفى أسوان الجامعى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية فجأة .



وتلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان إخطارًا من مستشفى أسوان الجامعى بوفاة الممرضة بقسم العظام بالمستشفى الجامعى .



وأشار عدد من طاقم التمريض، أن زميلتهم كانت تعمل فى خدمة المستشفى على مدار 20 سنة مضت ، ولم تتأخر يومًا واحدًا عن خدمة المرضى .



وشعرت أول أمس بإرهاق شديد أدى إلى تدهور حالتها الصحية ، ولم تجد الإهتمام فى التعامل معها مما تسبب فى تدهور الحالة الصحية للمريضة ووفاتها ، مطالبين بالتحقيق فى الواقعة ومحاسبة المتسببين فى وفاة زميلتهم .