قفزة جنونية.. كيف هرب سائق مخمور من الشرطة الروسية؟.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن سائق مخمور يصطحب شرطيا في جولة معلقاً بالسيارة.





تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشرطي مرور يحاول إيقاف سائق ثمل حاول الهروب من المحاسبة في مدينة القرم الروسية.





وكما يظهر في الفيديو انطلق السائق المخمور بعد هربه من الشرطة، ليقفز الشرطي على مقدمة السيارة محاولاً إيقافه.





وتمكنت الشرطة لاحقا من القبض عليه وإحالته إلى المحكمة.





يُذكر أن حافلة قد سقطت الأحد الماضى كانت تقل أكثر من 40 راكبًا في نهر في سيبيريا، اليوم، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا، بحسب فرق الإنقاذ المحلية.





وتعدّ حوادث السير شائعة في روسيا، وتعود أبرز أسبابها إلى الكحول وسوء أحوال طرقات، بالإضافة إلى انتهاك معايير السلامة.







