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فيديو جراف

فيديوجراف| 11 تصرفا يفقدك الاحترام في العمل

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:28 م
صدى البلد
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منار شعبان
لا جدل على قوانين وقواعد الانضباط داخل بيئة العمل، وهناك بعض التصرفات تكون سببا في فقدان احترام الآخرين وتقديرهم، لأنها تظل من الثوابت التي لا يمكن تجاوزها في أي مكان حول العالم.

لا يجوز الخلط بين الكفاءة في العمل والتعدي على قواعده، فالاثنين وجهان لعملة واحدة؛ حتى يحصل الشخل على احترام زملائه.

ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي، 11 قاعدة، يفقد الإخلال بها احترام الآخرين في العمل .
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