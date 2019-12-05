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محافظات

لدعم التنمية الزراعية والحيوانية..انطلاق مشروع برايت علي ارض مطروح

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:12 م
الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة
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ايمن محمود
اعلن الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بدء مشروع برايت بمحافظة مطزوح بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات.

وأضاف خلال ورشة عمل إطلاق مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية، أن هدف البرنامج لدعم التنمية الزراعية  الثروة الحيوانية وصنع فرص للعمل والحفاظ على التركيب والنشاط الاقتصادي لافتا إلى ما تتمتع به مطروح من مساحة كبيرة وما تحظى به من اهتمام القيادة السياسية والسعى لتطور ونمو هذه المحافظة مع ما تشهده من مشروعات عملاقة لتغيير شكل الحياة بها بداية من العلمين الجديدة والمحطة النووية وغيرها لتحقق نمو اقتصادي وسياحى غير مسبوق.

وأوضح أنه بالنسبة للثروة الزراعية والحيوانية والاعتماد على مياه الأمطار وتأثيرها بقلة المياه فإن مشروع برايت تتوجه أنشطته وتمويله من إيفاد إلى الاستثمار والاهتمام بالبشر وتحسين أحوالهم، وبكيفية تنمية الثروة الحيوانية وزراعة الأعلاف بما يوفر استيرادها مع توافر العديد من النباتات الطبيعية البيئية بمطروح.

وكذلك تنمية قدرات المزارعين وتعريفهم بزيادة الإنتاجية للمحاصيل والنباتات المختلفة باستخدام أساليب الرى الحديث وتخزين المياه كإحدى الحلول لتقديم ريات إضافية ،بما يساهم في زيادة إنتاج المحاصيل، وتدريب المرأة على الصناعات من المكون البيئي لتدعيم العائد الاقتصادى ،كذلك إنشاء مدارس متنوعة للتعليم خاصة الفصل الواحد، وإنشاء وحدات صحية بالتجمعات الصحراوية،وعمل الدورات التدريبية للمزارعين والمرأة الريفية وتمهيد العديد من الطرق بما يعزز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح كأحدى المحافظات الصحراوية، وتقديم المساعدة من خلال المشروع على مواجهة الظروف الصحراوية، وتوفير أساليب لتنمية الدخل اليومى لأهالي المحافظة بما يواكب النهضة التنموية الحالية، وبما توفره من فرص عمل كثيرة.

مشيرا إلى أن إطلاق المشروع بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات يتطلب دور شعبى للمشاركة في تنفيذ أنشطتة المختلفة وحسن إدارة الموارد المتاحة و التى تصل إلى ٦٢ مليون دولار على مدار ٧ سنوات ،والعمل على اتساع رقعة المشاركة المجتمعية لحسن استخدام التمويل والاستفادة المثلي لتحقيق العائد الاقتصادى المرجو منه لخدمة أبناء مطروح.

ونقل المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجهود جميع الجهات المشاركة خلال الثلاث سنوات لتيسير المشروع وبدء خطواته اليوم مع تأكيد تعزيز ودعم خطوات التنمية من أجل تحقيق التنمية المستهدفة لاهالى مطروح خاصة بالتجمعات الصحراوية .

وأشار دكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أن مشروع برايت يأتى مع دعم عدة جهات منها وزارة الزراعة للمساهمة في تنمية المنطقة الغربية مع التكامل بين العديد من الأنشطة من منطقة غرب الضبعة حتى السلوم ومنها تطوير وتطهير الأودية والوديان وإنشاء طرق وتنمية زراعية وثروة حيوانيو وصحة وتعليم ودعم لدور المرأة ودراسة عن مشكلة الصرف الزراعى بسيوة ودعم شباب الخريجين منها في اراضى المغرة بالعلمين وغيرها من الأنشطة.

بينما أكدت الدكتورة نادية صالح أن ورشة العمل تستعرض تعاون مثمر بين الإيفاد ومصر استمرارا للتعاون منذ إنشاء الصندوق لتنمية الثروة في دول العالم الثالث مع اهتمام الإيفاد بنوعية المستفيد من المشروعات خاصة الأكثر احتياجا دون إبعاد الآخرين مع الالتزام بالتمويل، ومصر ضمن الدول المستفيد من الصندوق منذ إنشائه ١٩٧٧ بهدف تدعيم خطة التنمية الزراعية التى تتواكب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع متابعة تنفيذ المشروعات. 

مشيرة الى ان مشروع برايت يهدف إلى خفض مستوى الفقر وتحسين الأمن الغذائي ل٣٦ الف أسرة بمطروح من الفئات الأكثر احتياجا خلال ٧ سنوان كنموذج للمشروعات المشتركة.


مشيرة الى ان برايت تعني الفخر كمثل يحتذى به في خطوات التنمية.


اما النائب مهدى العمدة فتحدث عن اهالى مطروح عن نواب مطروح مؤكدا على أن تدشين المشروع الجديد يعد مبادرة خير تعود بالنفع على أهالى مطروح مع الترحيب بمزيد من المشروعات المماثلة ودعمها للتحقيق التنمية بمطروح مع مساحتها الشاسعة التى تمثل ١/ ٥ مساحة مصر، والتى كانت في يوم سلة للغلال، وتميزها بالاعتماد على الزراعة الطبيعية مطالبا بضرورة دعم المزارع ومربى الثروة الحيوانية وتنميتها مع ما تواجهه من خطر.
لدعم التنمية الزراعية والحيوانية..انطلاق مشروع برايت علي ارض مطروح
لدعم التنمية الزراعية والحيوانية..انطلاق مشروع برايت علي ارض مطروح
لدعم التنمية الزراعية والحيوانية..انطلاق مشروع برايت علي ارض مطروح
لدعم التنمية الزراعية والحيوانية..انطلاق مشروع برايت علي ارض مطروح
لدعم التنمية الزراعية والحيوانية..انطلاق مشروع برايت علي ارض مطروح
لدعم التنمية الزراعية والحيوانية..انطلاق مشروع برايت علي ارض مطروح
لدعم التنمية الزراعية والحيوانية..انطلاق مشروع برايت علي ارض مطروح
لدعم التنمية الزراعية والحيوانية..انطلاق مشروع برايت علي ارض مطروح
لدعم التنمية الزراعية والحيوانية..انطلاق مشروع برايت علي ارض مطروح
لدعم التنمية الزراعية والحيوانية..انطلاق مشروع برايت علي ارض مطروح
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