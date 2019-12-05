التضامن: الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديدة

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتم إرسالها إلى الوزارات لاستطلاع رأيهم فيها.



وقالت "والي" في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "إنه من المقرر استقلال التأمينات الاجتماعية بدءًا من يناير المقبل عن الوزارة، وسيكون منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مستقل عن وزير التضامن، كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لدمج صندوقي التأمينات الاجتماعية؛ تحقيقًا للمصلحة الفضلى لأصحاب المعاشات".



وأوضحت: "أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، حيث نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق يقوم على إدارته مجلس أمناء يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات".