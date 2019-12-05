5 سيناريوهات قد تمنع إجراء انتخابات ثالثة في إسرائيل

ذكرت "القناة 12" العبرية، أن هناك عدة سيناريوهات قد تمنع التوجه إلى انتخابات ثالثة في إسرائيل.



وأوضحت القناة، أن السيناريو الأول، هو موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على أن يكون الثاني في التناوب على رئاسة الحكومة مع رئيس تحالف "كاحوال لافان" بيني جانتس، وهو سيناريو مستبعد جدًا.



وأضافت، أن السيناريو الثاني، هو موافقة بيني جانتس على أن يكون هو الثاني في التناوب بعد خمسة أشهر فقط، وهو سيناريو مستبعد أيضًا.



أما السيناريو الثالث فهو انضمام رئيس حزب "العمل" عمير بيرتس إلى حكومة نتنياهو، وهو أمر مستبعد على الإطلاق.



وتابعت القناة أن السيناريو الرابع هو تفكك كتلة اليمين، مشيرةً إلى أنه سيناريو مستبعد على الإطلاق أيضًا.



أما السيناريو الخامس والأخير، فهو انضمام رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، لأي كتلة، وهو سيناريو محتمل بدرجة قليلة جدًا، وفق القناة 12 العبرية.