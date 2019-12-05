بداهية.. إعلامية كويتية تهاجم أصالة وطارق العريان بعد خبر انفصالهما

نشرت الإعلامية الكويتية مى العيدان، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام"، فيديو لمقطع من برنامج يذكر خبر طلاق المطربة أصالة والمخرج طارق العريان بعد زواج دام 11 عاما.



وهاجمت الإعلامية الخبر وعلقت عليه قائلة: "انفصال أصالة وطارق العريان.. بداهية تزوجتوا ولا قعدتوا".



جدير بالذكر أن الفنانة أصالة اعتادت فى الفترة الأخيرة نشر منشورات حزينة ورسائل غامضة عبر حساباتها على مواقع السوشيال ميديا، كما ظهرت أصالة في مهرجان صنّاع الترفيه الذي تمت إقامته في الرياض بمفردها دون طارق العريان.



والتزمت أصالة الصمت ولم تصرح حتى الآن بحقيقة الأمر، وهو الذي جعل الجمهور يرجّح حقيقته.