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فن

ليلى علوي مُداعبة جمهورها: ده اللى بيحصل لما تذاكري مع صحابك

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:36 م
صدى البلد
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة "ليلى علوى" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو من فيلمها "الماء والخضرة والوجه الحسن"، مُداعبة جمهورها قائلة: "ده اللي بيحصل لما تقرري تروحي تذاكري مع صحابك".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى:

-قمرايه يالوله ودمك زى السكر ياحبيبتى .

-القمر ليلي علوي اجمل قطه في سينما مصر.

-أجمل ست في العالم. 

-إنتي حتة سكره .


ويذكر أن فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" هو فيلم مدته 115 دقيقة تم عرضه تاريخ 7 اغسطس 2016، من إخراج يسري نصر الله ووائل مندور، ومن بطولة ليلى علوي ومنة شلبي وباسم سمرة وأحمد داود ومحمد فراج ومحمد الشرنوبي حقق الفيلم 963,917 جنيه مصري إيرادات.


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