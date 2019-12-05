ليلى علوي مُداعبة جمهورها: ده اللى بيحصل لما تذاكري مع صحابك

نشرت الفنانة "ليلى علوى" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو من فيلمها "الماء والخضرة والوجه الحسن"، مُداعبة جمهورها قائلة: "ده اللي بيحصل لما تقرري تروحي تذاكري مع صحابك".





وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى:





-قمرايه يالوله ودمك زى السكر ياحبيبتى .





-القمر ليلي علوي اجمل قطه في سينما مصر.





-أجمل ست في العالم.





-إنتي حتة سكره .









ويذكر أن فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" هو فيلم مدته 115 دقيقة تم عرضه تاريخ 7 اغسطس 2016، من إخراج يسري نصر الله ووائل مندور، ومن بطولة ليلى علوي ومنة شلبي وباسم سمرة وأحمد داود ومحمد فراج ومحمد الشرنوبي حقق الفيلم 963,917 جنيه مصري إيرادات.



