vivo تكشف عن نسخة خاصة من iQOO Neo 855 .. صور

كشفت شركة vivo الصينية عن أحدث هواتفها الذكية والذى يحمل اسم QOO Neo 855، وهى نسخة مصممة لمحبى السباقات، لذلك تحمل Racing Edition.



وبحسب جى إسم آرينا التقنى، يعد هذا الهاتف هو الأول فى فئة الـ Neo، التى تبدأ أول منافساتها اليوم مع الكشف عن iQOO Neo 855.



يأتى vivo iQOO Neo 855 بشاشة قياس 6.38 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض FullHD+، كما أنها مزودة بقارئ للبصمة أسفلها.



ويمتلك vivo iQOO Neo 855 معالجًا قويًا من نوع Snapdragon 855+، مع ذاكرة وصولى عشوائى سعتى 8 و 12 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.



ولعشاق التصوير يمتلك vivo iQOO Neo 855 كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 12 و 8 و 2 ميجابيكسل، مع أخرى أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.



ويحتوى vivo iQOO Neo 855 على بطارية كبيرة سعة 4500 ميللى أمبير تدعم الحشن السريع بقوة 33 واط، كما يمكنك الحصول عليه فى 3 ألوان هى الثلجى، الأبيض، و الأسود، مقابل 370 دولارا ما يعادل 6 آلاف جنيه مصري، ومن المنتظر إطلاقه رسميًا فى الصين يوم 12 ديسمبر الجارى.