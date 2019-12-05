ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

vivo تكشف عن نسخة خاصة من iQOO Neo 855 .. صور

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:00 م
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
كشفت شركة vivo الصينية عن أحدث هواتفها الذكية والذى يحمل اسم QOO Neo 855، وهى نسخة مصممة لمحبى السباقات، لذلك تحمل Racing Edition.

وبحسب جى إسم آرينا التقنى، يعد هذا الهاتف هو الأول فى فئة الـ Neo، التى تبدأ أول منافساتها اليوم مع الكشف عن iQOO Neo 855.

يأتى vivo iQOO Neo 855 بشاشة قياس 6.38 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض FullHD+، كما أنها مزودة بقارئ للبصمة أسفلها.

ويمتلك vivo iQOO Neo 855 معالجًا قويًا من نوع Snapdragon 855+، مع ذاكرة وصولى عشوائى سعتى 8 و 12 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

ولعشاق التصوير يمتلك vivo iQOO Neo 855 كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 12 و 8 و 2 ميجابيكسل، مع أخرى أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويحتوى vivo iQOO Neo 855 على بطارية كبيرة سعة 4500 ميللى أمبير تدعم الحشن السريع بقوة 33 واط، كما يمكنك الحصول عليه فى 3 ألوان هى الثلجى، الأبيض، و الأسود، مقابل 370 دولارا ما يعادل 6 آلاف جنيه مصري، ومن المنتظر إطلاقه رسميًا فى الصين يوم 12 ديسمبر الجارى.
vivo تكشف عن نسخة خاصة من iQOO Neo 855 .. صور
vivo تكشف عن نسخة خاصة من iQOO Neo 855 .. صور
vivo تكشف عن نسخة خاصة من iQOO Neo 855 .. صور
vivo تكشف عن نسخة خاصة من iQOO Neo 855 .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

Huawei تكشف عن نسخة Porsche Design من Mate 30.. صور

LG تطلق G8s ThinQ و Q60.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

إطلاق نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro .. صور

رسميًا إطلاق نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro.. صور

vivo S1 Pro يظهر للنور رسميًا بكاميرا 48 ميجابيكسل ومواصفات مميزة..صور

أفضل 5 موبايلات فى 2019 لكل الفئات

ترشيحاتنا

استادان وقناة وحمامات سباحة.. تفاصيل خطة الأهلي الاقتصادية حتى 2045 | صور

حكة الجلد أبرزها.. 8 علامات تحذيرية لوجود خلل في وظائف الكلى

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية

تصرف غريب من ريهام سعيد على السوشيال ميديا

ديانا حداد تتألق مع جمهور العين باليوم الوطني الإماراتي الـ48.. صور

كانت تحلم بالإنجاب ومنحها الله توأمين وقتلت على يد أحدهما.. نهاية مأساوية لـ معلمة بالدقهلية

AdvertisementS

المتحدث العسكرى: سقوط مقاتلة أثناء التدريب والطيار قفز بالمظلة

تفاصيل قصة ميرنا وعمها بـ كفر عبد الله عزيزة.. خاف لتفضحه فقتلها.. طعنها 14 طعنة ورجع نام في شقته.. مباحث منيا القمح بالشرقية تكشف لغز الجريمة

هتك عرض وفيديو فاضح.. القصة الكاملة لـ جوهرة وصديقها

مصدر: حمدى النقاز يتراجع ويرغب فى العودة إلى الزمالك

استاد الأهلي.. الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

بسبب خالد النبوي.. هجوم شرس على غادة عبد الرازق بعد إثارتها للجدل

عاجل.. الزمالك ينقل مباراته أمام أول أغسطس من استاد الأهلي

مستندات.. مرتضى منصور يكشف أكاذيب حمدي النقاز ويفجر مفاجأة

الزمالك يفاضل بين ملعبين للتعاقد مع أحدهما بحق انتفاع 25 عاما

لغز محير.. هل رفض محمد صلاح المشاركة مع ليفربول في جولة دعم المثليين؟

كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

متهم بهتك عرض.. ننشر صحيفة الحالة الجنائية لصديق الراقصة جوهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد تتألق مع جمهور العين باليوم الوطني الإماراتي الـ48.. صور

هنتعشى إيه النهارده.. سندوتشات تيركي بالخضار وسلطة السيزر

بسبب الكاتشب.. زبونة تهدد العاملين في مطعم وجبات سريعة شهير بـ مسدس