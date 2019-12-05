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محافظات

بسبب معاناة المواطنين.. تكثيف الرقابة على ميكروباصات خط بسيون - طنطا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:46 م
الدكتور طارق رحمى
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
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احمد علي
أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، الخميس، توجيهاته إلى الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف الرقابة على سيارات ميكروباص الأجرة العاملة على خط "بسيون – طنطا"، وسرعة العمل على زيادة أعداد أتوبيسات النقل الجماعي العاملة على خط مركز بسيون.

كما كلف المحافظ شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الغربية، بالمتابعة الشخصية لتنفيذ لتلك التوجيهات والتكليفات، للقضاء على أزمة المواصلات بمركز بسيون.

يذكر أن محافظ الغربية قد تلقى شكاوى، بمعاناة المواطنين والموظفين والطلاب من أبناء مركز بسيون، في التنقل ذهابًا وإيابًا عبر وسائل المواصلات على الخط المؤدي لمدينة طنطا، نتيجة نقص السيارات الميكروباص ووسائل المواصلات العاملة على هذا الخط.
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