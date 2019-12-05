أعراض تحذيرية تشير إلى مشاكل في الكلى.. وعادات تساعدك في الحفاظ على صحتها

أعراض تحذيرية تشير إلى مشاكل في الكلى

عادات تساعدك في الحفاظ على صحة الكلى

لن تتوقع.. 4 عادات صحية تقيك من أمراض الكلى



أطعمة تحافظ على صحة الكلى



1- الأسماك



السلمون والتونة والأسماك الدهنية الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تشكل إضافة مفيدة لأي نظام غذائي، كما أن أوميجا 3 قد تقلل من مستويات الدهون في الدم وتخفض ضغط الدم بشكل طفيف ، خاصة وأن ارتفاع ضغط الدم يعتبر عامل خطر لأمراض الكلى ، فإن إيجاد طرق طبيعية لخفضه قد يساعد في حماية الكلى.



2- البطاطس



تحتوي البطاطس على الفيتامينات والمعادن ، مثل البوتاسيوم ، والتي قد تساعد في تحقيق التوازن بين مستويات الصوديوم في الجسم وتقليل تأثيرها على الكلى.



3- الخضروات الورقية الداكنة



مثل السبانخ والبقدونس و الجرجير ، فهي من المواد الغذائية الأساسية التي تحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والألياف والمعادن، ويحتوي الكثير منها أيضًا على مركبات واقية ، مثل مضادات الأكسدة وكلها مفيدة لـ صحة الكلى .



4- التفاح



يحتوي على ألياف مهمة تسمى البكتين وتساعد في تقليل بعض عوامل الخطر لتلف الكلى ، مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول في الدم .



5- الثوم



يساعد الثوم تقليل مستوى الكوليسترول في الدم وبالتالي ينعكس على صحة الكلى وعملها كما أنه يقلل الالتهاب.



الحفاظ على صحة الكلى



عادات عديدة تساعدك على الحفاظ على صحة الكلى وحمايتها من التلف إليك أبرزها يقدمها "موقع بولد سكاى الهندى"



- شرب المياه:-



فهى حياة يجب على جميع الأشخاص سواء مرضى كلى أو لا أن يهتموا كثيرًا بشرب المياه التى تساعد على طرد السموم من الجسم، وبقاء الجسم بصحة جيدة.



- تجنب ارتفاع ضغط الدم:-



يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التى لا يجب الاستهتار بها فيمكن لهذا المرض أن يؤثر على حياتك بشكل سلبى لذلك حاول بشكل كبير السيطرة عليه.



- الحفاظ على الوزن:-



يجب على المصاب بالكلى أن يتجنب زيادة الوزن بشكل كبير، أو تناول الأطعمة الجاهزة السريعة، ويحرص على ممارسة الرياضة مرتين على الأقل فى الأسبوع.



- العيون:-



تعد العيون من أكثر الحواس شديدة الحساسية فهى تتأثر بأمراض الجسم عمومًا مثل " مرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى" لذلك يجب أن نتابع حالتها جيدًا مع الدكتور المتخصص.



أعراض تحذيرية انتبهى لها



موقع Bright Side يقدم بعض الأعراض غير الواضحة التي يمكن أن تشير إلى مشاكل في الكلى.



1. الحكة وجفاف الجلد



الكلى لا تعمل كما ينبغي و قد تظهر هذه الأعراض غير السارة بسبب وجود كمية زائدة من الفسفور لا يغادر الجسم أو من التسمم بسبب منتجات التمثيل الغذائي.



2. الإرتعاش والتعب وصعوبة التنفس والأرق



مشاكل في الكلى قد تبطئ إنتاج هرمون الإريثروبويتين هذا الهرمون يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء في نخاع العظام.



يمكن أن يكون التنفس غير المرضي ناتجًا عن العديد من الأمراض المختلفة ، ولكن أحدها هو التهاب المسالك البولية . عندما يصاب الشخص بمشاكل في الكلى لذلك قد تدخل في الجهاز الهضمي وتتسبب في ذوق معدني في الفم ورائحة خافتة من الأمونيا.



3. تورم



يعتقد الأطباء أن التورم يظهر عندما يكون هناك الكثير من أيونات الصوديوم التي تجذب كمية كبيرة من السائل.



4. عدم انتظام دقات القلب



يمكن أن يكون للكمية الزائدة من البوتاسيوم إلى اضطراب في معدل ضربات القلب والتي يمكن أن تكون خطيرة حقا. لا يمكن التعرف على فرط بوتاسيوم الدم إلا من خلال نتائج الاختبارات المعملية لأن أعراضه غامضة وسهلة الخلط بينه وبين الأمراض الأخرى.



5. ارتفاع في درجة الحرارة وآلام الظهر



آلام الظهر الحادة مع ارتفاع في درجة الحرارة ، كثرة التبول ، وفي بعض الأحيان القيء هي علامات خطيرة قد تشير إلى وجود مشكلة في الكلى. النساء أكثر عرضة للإصابة بعدوى بسبب الطريقة التي يعمل بها الجهاز البولي. إذا كان لديك مثل هذه الأعراض ، يجب عليك زيارة الطبيب على الفور. من المرجح أن يصف لك الطبيب المضادات الحيوية بمسكنات الألم.



6. تشنجات العضلات



تشنجات العضلات يمكن أن يسبب إلتهاب الكلى التي تضغط على النهايات العصبية للعضلات



7. ارتفاع ضغط الدم



ارتفاع ضغط الدم يدمر الأوعية الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى الفشل الكلوي.



8. طفح جلدي



إذا كان لديك كمية زائدة من السوائل ، فسوف ينتهي بك المطاف بطفح جلدي لأن الكليتين لا تستطيعان إزالة السموم البولية من نظامك.



بعد المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الكُلى خاصة وأن أمراض الكلى تعتبر أحد أسباب الإصابة بضغط الدم إليك علامات غير واضحة على أن كليتيك لا تعملان بشكل صحيح وأطعمة تحافظ على صحة الكلى ...وفقا لموقع "medicalnewstoday " أن إتباع نظام غذائي صحي مفيد لعمل الكلى ويساعدها على العمل بشكل صحيح وإفادة الجسم بشكل أكبر ، إليك أبرز الأطعمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي والتي تعد مفيدة لـ صحة الكلى..