ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي فى إفريقيا غدا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:33 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
Advertisements
ريهام بكير

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غدا الجمعة انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي فى إفريقيا والذى تستمر فعالياته حتى 8 ديسمبر الجاري تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويتناول المؤتمر الذى ينظمه اتحاد الاتحادات الإفريقية (الأوكسا) برئاسة اللواء أحمد ناصر مناقشة العديد من المحاور فى مجال مكافحة صور الفساد في المؤسسات الرياضية بإفريقيا، وتأثير الإعلام والرأي العام السلبي في دعم ظاهرة الفساد الرياضي ودور المجتمع في مكافحته، وترسيخ المبادئ وسبل المكافحة، والمرأة والرياضة في منظومة مكافحة الفساد في الرياضة، وتعقد جلسة ختامية للمؤتمر يتم خلالها عرض التوصيات التى سيتم تقديمها للحكومات والاتحادات الرياضية فى الدول الإفريقية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية انعقاد مؤتمر مكافحة الفساد الرياضي فى إفريقيا، وطرح الرؤي والتصورات أمام المسئولين المشاركين فى فعاليات المؤتمر من أجل مكافحة الفساد الرياضي وآليات مجابهته، لافتا إلى دعم الوزارة للمؤتمر والحرص على نجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة.

ويتخلل فعاليات المؤتمر الذى يعقد فى دورته الأولى وينظمه اتحاد الاتحادات الإفريقية العديد من الأنشطة الموازية ، منها إطلاق والإعلان عن جائزة للتميز الرياضي لمجموعة من رموز الرياضة الإفريقية، في حضور عدد من الشخصيات العامة من مختلف الدول.
Advertisements

ترشيحاتنا

ردا على السوشيال ميديا.. الأرصاد تكشف حقيقة تأخر فصل الشتاء.. فيديو

بعد الإفلاس الكبير.. سميح ساويرس يستحوذ على فرع شركة توماس كوك في ألمانيا

مسمار 3 سم يتسبب في غلق مطعم شهير.. صور

بعد فسخ عقده مع الزمالك.. الأهلي يحسم الجدل حول التعاقد مع حمدى النقاز

هل تقبل صلاة المرأة بالمكياج.. دار الافتاء تجيب

فنانات تعرضن للتحرش.. مدرس يتحرش بـ ميس حمدان.. هالة صدقي تتعرض للتحرش في عزاء سناء جميل.. كارول سماحة 5 مرات فى موقف محرج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر دلوقتي غير.. رانيا المشاط في حوار حصري من الإمارات.. تكشف: عائدات السياحة قفزت إلى مستوى قياسي.. عروض جديدة مبتكرة ومعايير ضيافة مثالية في أكبر حملة تسويق عالمية

رئيس الوزراء للمحافظين الجدد: نبني على ما أسسه السابقون ولا نبدأ من الصفر

صراع العمالقة.. قطعة بلاستيك تتسبب في جروح بالغة لدبين.. صور