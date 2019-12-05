وزير الرياضة يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي فى إفريقيا غدا



يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غدا الجمعة انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي فى إفريقيا والذى تستمر فعالياته حتى 8 ديسمبر الجاري تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



ويتناول المؤتمر الذى ينظمه اتحاد الاتحادات الإفريقية (الأوكسا) برئاسة اللواء أحمد ناصر مناقشة العديد من المحاور فى مجال مكافحة صور الفساد في المؤسسات الرياضية بإفريقيا، وتأثير الإعلام والرأي العام السلبي في دعم ظاهرة الفساد الرياضي ودور المجتمع في مكافحته، وترسيخ المبادئ وسبل المكافحة، والمرأة والرياضة في منظومة مكافحة الفساد في الرياضة، وتعقد جلسة ختامية للمؤتمر يتم خلالها عرض التوصيات التى سيتم تقديمها للحكومات والاتحادات الرياضية فى الدول الإفريقية.



وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية انعقاد مؤتمر مكافحة الفساد الرياضي فى إفريقيا، وطرح الرؤي والتصورات أمام المسئولين المشاركين فى فعاليات المؤتمر من أجل مكافحة الفساد الرياضي وآليات مجابهته، لافتا إلى دعم الوزارة للمؤتمر والحرص على نجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة.



ويتخلل فعاليات المؤتمر الذى يعقد فى دورته الأولى وينظمه اتحاد الاتحادات الإفريقية العديد من الأنشطة الموازية ، منها إطلاق والإعلان عن جائزة للتميز الرياضي لمجموعة من رموز الرياضة الإفريقية، في حضور عدد من الشخصيات العامة من مختلف الدول.