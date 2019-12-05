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فن

ريهام عبد الحكيم لـ صدى البلد: سأطرح أغنية شعبي قريبا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:38 م
ريهام عبدالحكيم
ريهام عبدالحكيم
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آيه عاطف
أكدت الفنانة ريهام عبد الحكيم، أنها تستعد لطرح أغنية جديدة خاصة بها خلال الفترة القليلة المقبلة، وإنها ستكون تجربة مشوقة وتتمنى أن تلقى إعجاب الجمهور.

وقالت ريهام عبد الحكيم، في تصريح لـ "صدى البلد": أنا أحب غناء جميع ألوان الغناء، وأحاول أن أجرب الأغاني المختلفة على المسرح وأن أرى رد فعل الجمهور، وما أشعر به أقدمه على الفور".

وأكدت أن أغنيتها الجديدة ستحمل طابعا من اللون الشعبي قائلة: "أستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، بلحنها بطابع شعبي، في إطار مختلف".

يذكر أن أبرز أعمال ريهام عبدالحكيم الفنية أغنية "بالورقة والقلم"، و"فيها حاجة حلوة"، و"سارح في الملكوت"، و"فوق بقى"، وغيرها من الأغاني.
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