رئيس الوزراء للمحافظين: تواصلكم مع أعضاء مجلس النواب ضروري لحل مشكلات المواطنين.. عليكم بالإدارة المُثلى للأصول غير المستغلة.. ويجب إشعار المواطنين بفارق إيجابي فيما يتم من إصلاح اقتصادي

الدكتور مصطفى مدبولي:

الارتقاء بالخدمات المختلفة هي مهمة رئيسية للمحافظين

تكليف رئاسي للمحافظين بالتواصل المستمر مع المواطنين

قيام كل محافظة بعمل مسابقة لأجمل وأنظف مدينة ومركز وقرية بها

ضرورة الإدارة المُثلى للأصول غير المستغلة وكذلك تقنين أراضي الدولة

على المحافظين تحديد موعد دوري أو يوم مفتوح للمواطنين لمقابلتهم للاستماع إليهم

المحافظ هو المسئول الأول عن المحافظة حتى لو كانت هناك مشروعات تُنفذها الوزارات المختلفة

وأوضح أن الارتقاء بالخدمات المختلفة هي مهمة رئيسية للمحافظين سواء من خلال رصف الطرق، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال النظافة وخلافه.





ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المحافظ هو المسئول الأول عن المحافظة، حتى لو كانت هناك مشروعات تُنفذها الوزارات المختلفة، قائلًا: "المحافظ هو رئيس المجلس التنفيذي الذي به ممثلون لكل الوزارات".

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم، الخميس، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن هناك تكليفًا واضحًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين بالتواصل المستمر مع المواطنين، مشيرًا إلى أنه على كاهل المحافظين عبء كبير في القدرة على إشعار المواطن بفارق إيجابي فيما يتم من إصلاح اقتصادي، وتحسين مناحي الحياة المختلفة.وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الإدارة المُثلى للأصول غير المستغلة، وكذا تقنين أراضي الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التواجد الميداني للمحافظين في المواقع المختلفة، وأن تكون هناك قناة تواصل مباشرة مع المواطنين، والتواجد الميداني بصفة مستمرة في جميع أنحاء المحافظة في مدنها وقُراها والتواصل المستمر مع المواطنين وتحديد موعد دوري أو يوم مفتوح لمقابلتهم في المحافظة، والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها في حدود الإمكانيات.كما أكد رئيس الوزراء أهمية التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، وإعطاء أهمية قصوى للتواصل معهم في دوائرهم لمناقشة مشاكلهم على الطبيعة والعمل على حلها في حدود الإمكانيات والاعتمادات المتاحة، وذلك بما يُسهم في حل جميع مشكلات المواطنين.ووجه رئيس الوزراء، المحافظين بضرورة إحداث نقلة نوعية في مجال منظومة النظافة، وذلك من خلال الاهتمام بنظافة الشوارع والميادين، مع الإزالة الفورية لنواتج تطهير الترع والمصارف، ويتم التنفيذ من خلال منظومة مؤقتة للنظافة ولحين إقرار منظومة النظافة الدائمة، وكذا المتابعة المستمرة على مدار اليوم من موظفي المحليات؛ لضمان عدم تكرار إلقاء المخلفات بعد عمليات النظافة والتطهير.وكلّف رئيس الوزراء بقيام كل محافظة بعمل مسابقة لأجمل وأنظف مدينة ومركز وقرية بها واستمرارية هذه المسابقة على مدار العام مع تخصيص مكافأة لكل قرية، أو مركز، أو مدينة فائزة، تشجيعا لاستمرارية العمل على أن تظل البيئة نظيفة، على أن يتم إنشاء وحدة تدخل سريع بكل محافظة تكون جاهزة للدفع بها للعمل على إزالة المخلفات ومتابعة أعمال النظافة.