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منوعات

فنجان قهوة صديق للبيئة .. اختراع نيوزيلندي جديد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:43 م
صدى البلد
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مريم صليب
يتجه العالم للترشيد في إستهلاك البلاستيك والكرتون والسعي إلى استخدام مواد لا تتحول إلى نفايات والاتجاه إلى النظافة والمحافظة على البيئة. 

وفقاً لما ورد في cnn، أن شركة النقل الوطنية النيوزيلندية تحاول تقديم تجربة جديدة للحفاظ على البيئة نظيفة وتقليل حجم المخلفات البلاستيكية أو الكرتون، وقامت بتقديم القهوة في فنجان من البسكوت. 

حاولت الشركة الخروج عن المألوف و تغيير فكرة الحفاظ عن البيئة وصنع أكواب من البسكوت المقوى الذي يتحمل سخونة القهوة وفي النهاية يمكنك تناول ذلك البسكوت الذي يتميز بطعم شهي أيضًا . 

تعاونت شركة الطيران النيوزلاندية مع شركة Twiice التى تتخذ من نيوزيلندا مقرًا لها، وهى شركة تديرها عائلة مكرسة لصنع أكواب نباتية صالحة للأكل وذات مذاق جيد للقضاء على فكرة وجود أكواب بلاستيكية أو كرتونية .
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