فنجان قهوة صديق للبيئة .. اختراع نيوزيلندي جديد

يتجه العالم للترشيد في إستهلاك البلاستيك والكرتون والسعي إلى استخدام مواد لا تتحول إلى نفايات والاتجاه إلى النظافة والمحافظة على البيئة.





وفقاً لما ورد في cnn، أن شركة النقل الوطنية النيوزيلندية تحاول تقديم تجربة جديدة للحفاظ على البيئة نظيفة وتقليل حجم المخلفات البلاستيكية أو الكرتون، وقامت بتقديم القهوة في فنجان من البسكوت.





حاولت الشركة الخروج عن المألوف و تغيير فكرة الحفاظ عن البيئة وصنع أكواب من البسكوت المقوى الذي يتحمل سخونة القهوة وفي النهاية يمكنك تناول ذلك البسكوت الذي يتميز بطعم شهي أيضًا .



