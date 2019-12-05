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مرأة

بخطوات سهلة وبسيطة.. رول الكفتة بالجبنة على طريقة الشيف شربيني

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:45 م
رول الكفتة بالجبنة
رول الكفتة بالجبنة على طريقة الشربيني
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آلاء حسن
تعتبر الكفتة من أشهر وألذ الوجبات التي يفضلها الكبار والصغار، ولها العديد من الطرق ، وسنقدم لكم طريقة عمل الكفتة بالجبنة على طريقة الشيف شربيني.

مكونات
لحمة مفرومة
صوص باربكيو
دبس رمان
ملح
فلفل أسود
قرفة
بصل بهارات
جوزة الطيب
توست
بابريكا
جبنة موتزاريلا
جبنة جودة
ثوم
بيض

طريقة التحضير

* يخلط التوست المقطع مع ملح وفلفل وقرفة وجوزة الطيب والبابريكا ويضاف إليه البيض و الزعتر و الباربكيو و دبس الرمان في الكبة

* يضاف البصل والثوم في الكبة مع البهارات و خليط التوست

* تضاف اللحمة المفرومة إلى الخليط وتقلب جيدًا

* يرفع الخليط على ورق زبدة و يحشى بالجبنة و ترفع في قالب الفرن

* تدهن بخليط الباربكيو و دبس الرمان و تدخل الفرن حتى تنضج تمامًا و تقدم.
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