ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

وزيرة البيئة: إعداد خطة متكاملة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.. إنشاء وحدات مركزية بالمحافظات| وإعداد قانون موحد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:30 م
اجتماع مجلس المحافظين
اجتماع مجلس المحافظين اليوم
Advertisements
محمود مطاوع
الدكتورة ياسمين فؤاد:
= إنشاء محطات وسيطة وخلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإغلاق المقالب العشوائية
= إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات الصلبة
= هناك 3 خطوط جديدة من مصانع التدوير ورفع كفاءة 6 خطوط بتكلفة 371,2 مليون جنيه
= 3080 مليون جنيه تكلفة عقود تشغيل الجمع والنقل ونظافة الشوارع وإدارة المحطات الوسيطة

ناقش مجلس المحافظين، في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أنه في إطار تكليفات القيادة السياسية بشأن إعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة ووضع تصور متكامل لآليات تنفيذها على مستوى المحافظات، فقد تم التنسيق بين وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإنتاج الحربي بالإضافة للهيئة العربية للتصنيع؛ من أجل إعداد خطة متكاملة لمنظومة إدارة المخلفات تتضمن ثلاث برامج هي تطوير البنية التحتية، وتمويل تكاليف التشغيل، والدعم المؤسسي والمجتمعي.

ونوهت الوزيرة إلى أن البرنامج الأول الخاص بتطوير البنية التحتية ينطوي على إنشاء محطات وسيطة، وإنشاء خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة، بالإضافة لإغلاق المقالب العشوائية، بينما يتعلق البرنامج الثاني بتمويل عقود الجمع، والنقل، ونظافة الشوارع، إلى جانب تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، ويتضمن البرنامج الثالث إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات الصلبة، إلى جانب الخطة الإعلامية للمنظومة.

وفيما يخص الموقف التنفيذي للبرنامج الأول، والخاص بتطوير البنية التحتية، فقد أوضحت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، أنه تم رفع تراكمات من 35 موقعًا بتكلفة بلغت 34,3 مليون جنيه، وبلغ عدد المحطات الوسيطة 15 محطة ثابتة، و8 محطات متحركة بتكلفة إجمالية 784 مليون جنيه.

فيما وصل عدد خلايا الدفن الصحي إلى 26 خلية خلال المرحلة الأولى بتكلفة بلغت 784 مليون جنيه، وأصبح هناك 3 خطوط جديدة من مصانع التدوير، بالإضافة لرفع كفاءة 6 خطوط أخرى، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 371,2 مليون جنيه.

وبشأن البرنامج الثاني الخاص بتمويل عقود التشغيل، أكدت الوزيرة أن عقود تشغيل الجمع والنقل ونظافة الشوارع وإدارة المحطات الوسيطة بلغت تكلفتها 3080 مليون جنيه، في حين بلغت تكلفة عقود تشغيل عمليات المعالجة والتخلص النهائي 313 مليون جنيه.

وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بإعداد كراسات الشروط والمواصفات بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، وتم تشكيل لجنة لفحص العروض الفنية المقدمة من الشركات والتحالفات لتنفيذ خدمات منظومة النظافة بقرار رقم 406 لسنة 2019 من جانب الوزارات والجهات المعنية.

كما تم خلال الاجتماع عرض موقف التفاوض مع شركات النظافة بمحافظة القاهرة، وكذا شركات القطاع الخاص التي ستشارك في المنظومة الجديدة بالمحافظات.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للبرنامج الثالث، والذي يخص الدعم المؤسسي والمجتمعي، فقد أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن صدور القرار الخاص بإنشاء وحدة مركزية تنفيذية بوزارة التنمية المحلية؛ تكون مهمتها إدارة ومتابعة تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة بالتنسيق مع الوحدات التابعة في المحافظات والتي سوف تنشأ بقرار المحافظين.

كما قامت وزارة التنمية المحلية بتنفيذ عدة مبادرات في المحافظات منها "هنجملها بسواعد شبابها"، والتي تم من خلالها زراعة 73500 شجرة في 11 محافظة، فضلا عن تنظيم حملات التوعية بالمدارس، وإشراك ذوي القدرات الخاصة بها، وهناك مبادرة أخرى تحمل أسم "مجلس إدارة الشارع" التي تمت في 39 شارعًا و19 حيًا في 12 محافظة.

وتم عقد 6069 ندوة لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في هذه المبادرات التي ضمت أيضًا "صوتك مسموع"، و"خليك زي آدم"، ومعا لنرتقي التي تهتم بإعداد الجداريات.

وتطرق الاجتماع كذلك للخطة الإعلامية التي تهدف لرفع وعي المواطن بكيفية معالجة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة.

كما تمت الإشارة لقيام وزارة البيئة بتنفيذ حملة وطنية لمنظومة النظافة تتضمن عدة مبادرات يتم تنفيذها حاليا مثل مبادرة "طرق الأبواب"، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، إضافة لمبادرة "انتي البداية" لتدوير زيوت الطعام المستخدم، بالإضافة لإشراك الفنانين ولاعبي كرة القدم في حملات التوعية.

كما أن هناك حملة وطنية لرفع المخلفات حول المسطحات المائية ومنها نهر النيل بالمشاركة مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والمسئولين المعنيين بالمحافظات.
Advertisements

ترشيحاتنا

حمو بيكا يصل الشانزليزيه | شاهد

أحلى حاجة في حياتى.. وائل جمعة يهنئ زوجته بعيد ميلادها

أحدها بـ قشرة فاكهة.. 5 طرق للتخلص من الزوائد الجلدية والبثور

رئيس الوزراء للمحافظين: الإزالة الفورية لكل المباني العشوائية خلال الأسبوع المقبل

بـ تيشرت مارلين مونرو.. درة تحتفل بـ 10 ملايين متابع على إنستجرام

بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم.. كيف رد المشاهير على آيات عرابي

AdvertisementS

المتهم بقتل تاجر شبرا الخيمة: زوجتى استدرجته لقضاء ليلة حمراء.. المتهمة: كان بيعاشرني وجوزي بياخد الفلوس

استاد الأهلي.. الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

صور الفنانين بدون فوتوشوب.. أبرزهم سمية الخشاب وميرفت أمين

تفاصيل قصة ميرنا وعمها بـ كفر عبد الله عزيزة.. خاف لتفضحه فقتلها.. طعنها 14 طعنة ورجع نام في شقته.. مباحث منيا القمح بالشرقية تكشف لغز الجريمة

بسبب خالد النبوي.. هجوم شرس على غادة عبد الرازق بعد إثارتها للجدل

عاجل.. الزمالك ينقل مباراته أمام أول أغسطس من استاد الأهلي

مستندات.. مرتضى منصور يكشف أكاذيب حمدي النقاز ويفجر مفاجأة

هتك عرض وفيديو فاضح.. القصة الكاملة لـ جوهرة وصديقها

لغز محير.. هل رفض محمد صلاح المشاركة مع ليفربول في جولة دعم المثليين؟

متهم بهتك عرض.. ننشر صحيفة الحالة الجنائية لصديق الراقصة جوهرة

لأول مرة منذ حادثة بورسعيد.. لاعب الأهلي السابق يعلن عودته للملاعب

أحدها بـ قشرة فاكهة.. 5 طرق للتخلص من الزوائد الجلدية والبثور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الكاتشب.. زبونة تهدد العاملين في مطعم وجبات سريعة شهير بـ مسدس

بعد جراحة هنا الزاهد.. 10 معلومات عن استئصال المرارة

لم يتحمل فراقها.. وفاة زوج بعد يوم واحد من رحيل شريكة حياته.. صور