تحركات برلمانية للقضاء على ارتفاع معدلات الطلاق خلال عام 2019.. نواب: يشكل تهديدا للبناء الأسري في المجتمع.. ومطالب بإطلاق حملات توعية للمواطنين

بيان عاجل يحذر الحكومة من ارتفاع معدلات الطلاق خلال عام 2019

بعد ارتفاع معدلات الطلاق.. برلمانية تطالب تدريب سلوكي ونفسي قبل الزواج

مقترح برلماني لاستبدال محاكم الأسرة بهيئة محلفين

محمد الغول: نسب الطلاق في مصر أصبحت مخيفة

تقدمت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والأوقاف والتعليم، بشأن " ارتفاع معدلات الطلاق خلال عام 2019 مقارنةً بالأعوام السابقة".وقالت النائبة، في بيانها: "أن كثرة حالات الطلاق في مصر، يدق ناقوس الخطر ومشكلة تحتاج إلى علاج ونظر بشكل عاجل، لما يشكل تهديدًا للبناء الأسري في المجتمع، فقد كشفت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد شهادات الطلاق على مستوى الجمهورية 211521 شهادة عام 2019 مقابل 198269 شهادة عام 2018، وقد ارتفع معدل الطلاق من 2.1 لكل ألف من السكان عام 2018 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2019".وأشارت عضو مجلس النواب إلى "أن أهم الأسباب لتفاقم تلك الظاهرة هي أزمة القيم التي تواجه المجتمع المصري، حيث ينظر البعض إلى الزواج ليس بناء لأسرة تكون نواة للمجتمع بدون تضحية وتعاون أصبح اليوم علاقة مؤقتة، هذا بالإضافة إلى تراجع دور الجهات المعنية بالأمر كالإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية والثقافية".وشددت الشبراوي على "ضرورة وجود توعية مجتمعية بالمدارس والجامعات والأندية وزيادة الرقابة على البرامج التليفزيونية والمسلسلات والعمل على التوعية الاقتصادية وعدم المغالاة في المهور وتغيير ثقافة المظاهر والعمل على التوعية الثقافية للارتقاء بالنفس واختيار الشريك".ومن جانبها، كشفت غادة عجمي عضو مجلس النواب، عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال عام 2019، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 5 أسباب أدت إلى هذا الارتفاع في معدلات الطلاق.وأكدت "عجمي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الأسباب هي تزويج الشباب قبل سن الـ 18 سنة، حيث أن الشباب قبل هذا السن الذي حدده القانون يكون غير مسئولين وغير مؤهلين لتحمل المسؤولية التي تنتج عن الزواج.وأوضحت النائبة أن من أهم الاسباب أيضا التي كانت سببًا في ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، هي عدم وجود حملات توعية للمواطنين تستهدف رفع الوعي والتثقيف بأمور الزواج، مطالبة بضرورة وجود تدريب لمدة 3 شهور سلوكي ونفسي قبل الزواج حتى يكون هناك استقرار تام.كما كشف النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان عن تقدمه بتعديل على قانون الأحوال المدنية، يستهدف التعديل إلغاء محاكم الأسرة واستبدالها بهيئة محلفين يتم تشكيلها من كبار علماء الأزهر والأوقاف والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة.وأشار حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن دور هيئة المحلفين سيكون النظر فى المشكلة الأسرية بين الزوجين والتى تصل إلى الطلاق، بحيث يتم إحضار 4 شهود عدول، يقروا بحلفان الزوج أو الزوجة بشأن معاملة أيا منهم بشكل سيئ للآخر، على أن يتم الفصل فيما بينهما بالتراضى بعيدا عن المحاكم وسداد كل مستحقات الزوجة من المؤخر والقايمة وسداد مستحقات الأبناء والتعهد برعايتهم بشكل كامل ، ومن يخالف ذلك يتعرض للحبس فورا.وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن الهدف من إلغاء محاكم الأسرة وتشكيل هيئة المحلفين هو الحفاظ على الأسرة المصرية وثوابتها.وقال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن نسب الطلاق في مصر أصبحت مخيفة للغاية، بعد أن أصبح من بين كل 100 حالة زواج 52 حالة طلاق، مؤكدًا أن هذا الأمر مخيف لما يترتب عليه من بيئة مجتمعية سلبية علي الأطفال ويؤشر بوجود جيل غير سوي في المستقبل.وأكد النائب محمد الغول، في تصريحات له، أمس ، أن هذه الإشكالية حذر بشأنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترات بعيدة، ومن ثم الحاجة لتعديل قانون الأحوال الشخصية وفق تطورات العصر والظروف الجديدة أصبحت مهمة للغاية، حيث أن البيئة التي يعيش فيها الأطفال بعد الطلاق مؤشر سلبي علي المجتمع، مما ينتج عنها إشكاليات مستمرة بين الرجل والمرأة وصراعات في المحاكم دون فائدة علي أرض الواقع بشأن النفقة والرؤية.ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن هذه الإشكالية والصراعات تؤشر بوجود جيل غير سوي مستقبلا، مما يضر المجتمع ككل، مشيرًا إلي أن قانون الأحوال الشخصية لابد أن يعالج كل هذه الإشكاليات ويضع لها حلول علي أرض الواقع، موجها الشكر للأزهر الشريف علي ما قدمه من مقترحات بشأن الأحوال الشخصية.وأكد النائب محمد الغول أيضا أن البرلمان طالب بأن يضعها في الاعتبارات إبان مناقشة القانون، الذي لابد له من حوار مجتمعي جيد لكل الأطراف. قائلا:" الهجوم علي مقترحات الأزهر بشأن الأحوال الشخصية مزعج وغير مبرر".وأكد النائب محمد الغول، أن البعض حول النقاش والحوار حول قانون الأحوال الشخصية وكأنه حرب بين المرأة والرجل، وهي صورة سلبية لا بد من مواجهتها خاصة أن الأمر سعي للحفاظ علي الحقوق ، مقترحا أن يتم زيادة في أفرع بنك ناصر بمختلف المحافظات للتغلب علي إشكاليات تحصيل النفقة خاصة من أصحاب المهن الحرة.