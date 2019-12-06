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برلمان

طلب إحاطة بشأن إشكاليات المستثمرين بالمناطق الصناعية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:11 ص
مناطق صناعية
مناطق صناعية
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حسن رضوان
أعلن فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب تقدمه بطلب إحاطة بشأن مشاكل المستثمرين بالمناطق الصناعية.

وقال "فتى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك إشكاليات تواجه المستثمرين في مصر فيما يتعلق بمنظومة المرافق وما يصاحبها من تداعيات، حيث إن الدولة تحاسب المستثمر قبل الانتهاء من وصول المرافق إليه.

أكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، على ضرورة توفير البنية التحتية والتسهيلات اللازمة للمستثمرين والمصنعين لكي يقيموا مصانعهم ومشروعاتهم في مصر ومن ثم يتسنى للدولة الحصول على الضرائب.

وتابع النائب أنه قام بتقديم طلب الاحاطة لكي يتم توجيهه إلى الجهات المسؤولة لحل هذه الإشكاليات بشكل جذري مما يصب في مصلحة الدولة والمواطن.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.

يذكر أن البرلمان في جلسته العامة، ناقش طلبات إحاطة كثيرة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.
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