يعلون: ملف الغواصات أخطر قضية فساد أمني بإسرائيل

قال عضو الكنيست عن حزب "كاحوال لافان" موشية يعلون إن قضية الغواصات هي أخطر قضية فساد في إسرائيل في مجال الأمن.





وتأتي تصريحات «يعلون»، وفق القناة 7 العبرية، في أعقاب إعلان النيابة الإسرائيلية عن لوائح الاتهام المتعلقة بجلسات الاستماع ضد المتهمين في قضية الغواصات.





وأضاف «يعلون»: "سنعمل في الحكومة التي سيشكلها أزرق أبيض على تشكيل لجنة تحقيق لكشف حقيقة قضايا لم يتم فحصها بشكل كامل، وولنتنياهو بشكل خاص.



