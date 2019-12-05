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أخبار العالم

يعلون: ملف الغواصات أخطر قضية فساد أمني بإسرائيل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:50 م
موشية يعلون
موشية يعلون
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سمر صالح
قال عضو الكنيست عن حزب "كاحوال لافان" موشية يعلون إن قضية الغواصات هي أخطر قضية فساد في إسرائيل في مجال الأمن.

وتأتي تصريحات «يعلون»، وفق القناة 7 العبرية، في أعقاب إعلان النيابة الإسرائيلية عن لوائح الاتهام المتعلقة بجلسات الاستماع ضد المتهمين في قضية الغواصات.

وأضاف «يعلون»: "سنعمل في الحكومة التي سيشكلها أزرق أبيض على تشكيل لجنة تحقيق لكشف حقيقة قضايا لم يتم فحصها بشكل كامل، وولنتنياهو بشكل خاص.

وبموجب لائحة الاتهام في القضية، سيتم توجيه لائحة اتهام تتعلق بالرشوة فإلى إليعازر (تشيني) قائد البحرية السابق، ميروم وميكي غانور، وتهمة غسيل أموال ضد ديفيد شمرون. ‬
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