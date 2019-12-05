خلال الجلسة الختامية للدورة العادية 34 للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته | العشماوى تؤكد التزام مصر بدعم قضايا الطفل | رئيس لجنة الخبراء يشكر الحكومة المصرية

مصر ملتزمة بدعم قضايا حقوق ورفاهية الطفل في أفريقيا

رئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل:

يشكر الحكومة المصرية على التنظيم ويشيد باهتمامها بقضايا الطفل

رئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل: