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منوعات

سيدة تخطف رضيعة من مستشفى ولادة وتخفيها في حقيبة رياضية.. صور

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:42 م
صدى البلد
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أحمد شريف
حكم على سيدة كازاخية بالحبس 7 سنوات بعد اختطافها طفلة حديثة الولادة من مستشفى ولادة وبيعها بأكثر من 1500 جنيه استرليني.

وسرقت المتهمة، أسيل تشابانوفا، 22 عامًا، الرضيعة من مستشفى تاراز الإقليمي للأمومة في إقليم جامبيل الجنوبي بكازاخستان.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن المحققين قالوا إن المتهمة دخلت إلى جناح المستشفى وخطفت الطفلة الرضيعة ووضعتها في حقيبة رياضية بينما كانت أمها بعيدة عن الغرفة، ثم غادرت المتهمة المستشفى عبر مدخل الخدمة دون أن يلاحظ الموظفون بأن الطفلة كانت مخطوفة داخل حقيبة المتهمة.

تظهر لقطات كاميرات المراقبة المحيطة بالمستشفى المتهمة وهي ترتدي فستانًا ورديًا طويلًا ، وتسير بسرعة بعيدا عن المستشفى أثناء حملها الرضيعة في حقيبة.

واستمعت المحكمة إلى أن المولودة كانت وحدها بعد أن ذهبت والدتها للغداء في مطعم محلي، في حين ذهبت مقدمة الرعاية إلى الرد على المكالمات الهاتفية، وعندما عادت، اكتشفت أن الرضيعة غير موجودة بالمستشفى ليتصل بعدها بالشرطة.

قام الضباط على الفور بفحص جميع كاميرات المراقبة وتتبع المتهمة التي خطفت الطفلة واختبأت في فندق بالقرب من المستشفى.

وقال مسئول الشرطةإ نه تم العثور على المرأة والطفلة في غرفة بفندق أستانا بالقرب من المستشفى.

وأوضح الضابط أن المرأة كانت باعت الطفل للتو مقابل 800000 تنج كازاخي (1576 جنيه إسترليني) عندما تم القبض عليها هي والمشترين.
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