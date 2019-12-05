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ثقافة

حريم النار على مسرح الطليعة.. اليوم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:49 م
صدى البلد
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طارق موسى

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد " حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، و ذلك اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء بقاعة زكي طليمات على مسرح الطليعة بالعتبة.

يذكر أن العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها،و تأثير أفكار  وعادات الصعيد على حياتهم.

" حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.
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