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أخبار العالم

السودان يحارب الإرهاب.. القبض على عناصر من بوكو حرام

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:50 م
صدى البلد
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محمد علي
أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم، الخميس، أنها ألقت القبض على عناصر تابعين لتنظيم بوكو حرام الإرهابي، داخل حدودها، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

وأفاد بيان صادر عن القوات المسلحة السودانية، بتمكّن الاستخبارات العسكرية من القبض على 6 من عناصر تنظيم بوكو حرام الإرهابي، داخل الحدود السودانية.

وذكر البيان، أن الإرهابيين يحملون الجنسية التشادية.

وأضاف بيان القوات المسلحة السودانية، أنه "استنادا لعلاقات التعاون الأمني وفق برتوكول التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة، الموّقع بين السودان وليبيا والنيجر وجمهورية تشاد، تم تسليمهم للأجهزة الأمنية التشادية المختصة، وتم الاتفاق على استمرار تبادل المعلومات، والتنسيق المتواصل لمكافحة الإرهاب، والجريمة العابرة للحدود".

واختتم البيان، بتأكيد حرص القوات المسلحة السودانية على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وجاهزيتها للكشف عن أي عناصر إرهابية تدخل السودان، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
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