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تعليم

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الطلبة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:58 م
نائب رئيس جامعة أسيوط
نائب رئيس جامعة أسيوط فى زيارة مفاجئة لمستشفى الطلبة
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قســــم التعليــــم
أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط حرص إدارة الجامعة على توفير كافة أشكال الدعم اللازمة لمستشفى الطلبة الجامعى، وهو ما يأتي فى إطار سعيها الدؤوب إلى توفير أقصى رعاية صحية وعلاجية للآلاف من طلاب الجامعة المترددين على مستشفى الطلبة الجامعى.

وفى ضوء هذا التصريح أجرى الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولة مفاجئة للمستشفى للاطمئنان على بعض الحالات المرضية، ومتابعة أعمال صيانة وتجديد أقسام ووحدات وطوابق المستشفى.

وذلك بحضور الدكتورة أماني الشاهد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة , والدكتور مصطفى أبو العلا نائب مدير المستشفى، حيث أوضح الدكتور شحاتة ان الزيارة جاءت للتأكد من توافر الأطباء وأطقم التمريض ومدى متابعتهم للحالات المرضية المختلفة وتم التأكد من انضباط جدول المناوبة الخاصة بالأطباء وتوافر الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لإسعاف الطلاب ، حيث أشاد نائب رئيس الجامعة بحرص الأطباء على التواجد بصفة مستمرة وبنسبة حضور تجاوز ال ٩٠٪.

كما تابع الدكتور شحاتة خلال الجولة أعمال وحدة غسيل الكلى بالمستشفى والتى تستقبل الطلاب أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. 

حيث اطمأن على تواجد الأطباء ومتابعتهم للطلاب كما استمع إلى ملاحظات الطلاب وانطباعاتهم حول مستوى الخدمة الطبية وقام بزيارة لأحد الطلاب والذي كان يعانى من مشكلة فى التنفس واطمأن على حالته الصحية ووجه الأطباء باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حتى تتحسن حالته.

وعلى هامش الجولة تفقد الدكتور شحاتة غريب أعمال تجهيز وتطوير غرف العمليات بالمستشفى والجاري تنفيذها فى الوقت الحالي.
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