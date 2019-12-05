منتدى شباب العالم.. استعدادات مكثفة لاستقبال الضيوف المشاركين.. مطار القاهرة يخصص فرقا من العلاقات لاستقبال الوفود.. ومصر للطيران تسير 120 رحلة داخلية بين القاهرة وشرم الشيخ

- مصر للطيران تسير 120 رحلة جوية منتظمة وإضافية لنقل ضيوف المنتدى

- تزيين صالات مطاري القاهرة وشرم الشيخ بلافتات المنتدى وشعاره

- فرق من العلاقات العامة وكاونترات خاصة لإنهاء إجراءات الضيوف



استعدادات خاصة مكثفة تجريها وزارة الطيران المدني، بتوجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، داخل المطارات المصرية، قبيل انطلاق منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة ما بين 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة وفود شبابية من جميع دول العالم.



وعلى جانب تلك الاستعدادات داخل المطارات المصرية، تجري أيضا، الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتدى استعداداتها لنقل ضيوف المنتدي المشاركين في هذا الحدث العالمي من القاهرة إلى مقر انعقاد المنتدى بمدينة شرم الشيخ، عقب وصولهم من دولهم قادمين سواء على رحلات الشركة الوطنية أو على الرحلات الأخرى.



هذا العام، سوف تسير مصر للطيران، قرابة نحو120 رحلة جوية منتظمة وإضافية لنقل الوفود المشاركة بالمنتدى خلال مرحلتي السفر والعودة، من القاهرة إلى مدينة السلام، خلال فترة انعقاد المنتدى وسط استعدادات خاصة لهذا الحدث العالمي، حيث تقوم بوضع شعار المنتدى على طائرات الشركة ومعداتها وسياراتها الأرضية للترويج لهذا الحدث العالمي، وذلك في إطار الدور الوطني الذي تقوم به في الترحيب بضيوف مصر.



فيما يشهد مطارا القاهرة وشرم الشيخ، استعدادات غير عادية، لهذا النسخة الثالثة من المنتدى، بعد نجاح المنتدى خلال الدورتين السابقتين، على مستوى التنظيمي لاستقبال ضيوفه المشاركة في مرحلتي السفر والعودة عبر مطاري القاهرة وشرم الشيخ دون وجود أي مشكلات أو معوقات تواجه ضيوفه.



كما هو الحال، خلال هذه الدورة أيضا، فتجري شركة ميناء القاهرة الجوي ، برئاسة المهندس أحمد فوزي رئيس الشركة ،استعدادتها النهائية بتخصيص فرق من وزارة الخارجية ومصر للطيران وشركة الميناء لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود وإعادة تسفيرهم إلى شرم الشيخ، بالإضافة إلى تنظيم مجموعات مشتركة من العاملين بمختلف جهات المطار لاستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر من مختلف دول العالم.



ويشهد المطار، خلال الأيام الجارية، وضع اللمسات النهائية من لافتات للمؤتمر على الطائرات المشاركة في نقل الوفود، وأيضا داخل صالات السفر والوصول بالمطار ، كما سيتم تزيين المطار باللافتات المخصصة للمؤتمر، واللوجو الخاص به، والتي يتم وضعها داخل صالات السفر والوصول، لتوعية الركاب بأهمية المؤتمر وتحقيق أكبر انتشار للحدث والترويج له.



َتقوم شركة ميناء القاهرة الجوى، بتحديد خطوط سير الوفود المشاركة في المؤتمر داخل مطار القاهرة، بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة واختيار الفرق التى تتولى استقبال الوفود، وإنهاء إجراءات سفرها على الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ.



وينظم مطار القاهرة، مجموعات عمل وتخصيص كاونترات، لإنهاء إجراءات الوصول، وتنسيق فرق العلاقات، مع شركة مصر للطيران لتسفيرهم إلى شرم الشيخ، كما يتم إنهاء إجراءات سفر الوزراء وكبار الشخصيات من استراحة كبار الزوار.



كما هو الحال، أيضا في مطار شرم الشيخ، سوف يجري استعدادات خاصة داخل صالات السفر والوصول وتخصيص أماكن لخروج ودخول وفود المنتدى المشاركين، فضلا عن تجهيز الصالات الخاصة لاستقبال الوفود من كبار الزوار القادمين لهذا الحدث.



ويقوم مطار شرم الشيخ، بتزيين كافة صالات السفر الوصول، فضلا عن تزيين كافة المعدات على المهبط والخدمات الأرضية للطائرات والأتوبيسات، بشعار المنتدى للترويج إليه والترحيب بالضيوف.



ويعقد منتدى شباب العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة ما بين 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، ملقيًا الضوء على قضايا مختلفة تندرج تحت محاور السلام والتنمية والإبداع، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.



وانطلق المنتدى في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.