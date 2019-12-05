بعد تعيينه رئيسا لأكاديمية الفنون.. منة فضالى تهنئ أشرف زكي

هنأت الفنانة منة فضالي، عبر صفحتها الرسمية على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، لصدور قرار رسمي بتعيينه رئيسا لأكاديمية الفنون.



ونشرت "منة" صورة للفنان للفنان أشرف زكى وعلقت: "رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين أشرف زكي رئيسا لأكاديمية الفنون، مبروك دكتور أشرف زكي".



وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الخميس ، قرارا بتعيين الدكتور أشرف زكي رئيسا لأكاديمية الفنون.



وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد أصدرت قرارا منذ عام، بندب أشرف زكي، من المعهد العالي للفنون المسرحية، إلى رئاسة أكاديمية الفنون.



يشار إلي أن الدكتور أشرف زكي حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة قسم إدارة الأعمال، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وحصل على درجة البكالوريوس بتقدير عام امتياز ، وحصل على درجة الماجستير برسالة عنوانها "دور المخرج في تأسيس حركة التجريب في المسرح المصري"، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الإخراج المسرحي أكاديمية الفنون "مرتبة الشرف الأولى" عام 2002م في رسالة بعنوان "الرؤية الإخراجية المعاصرة للنصوص المستوحاة من التراث"، عمل أستاذا مساعدا بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

