أحذر.. عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

يعد سرطان القولون من الأمراض التى تبدأ ككتل صغيرة (غير حميدة) من الخلايا وتتشكل داخل القولون، ومع مرور الوقت يمكن أن تصبح بعض هذه سرطانات القولون.ووفقًا لموقع "mayoclinic" إليكم أهم العوامل التى تزيد من خطر الأصابة بسرطان القولون مثل:- كبر السنيمكن تشخيص سرطان القولون في أي عمر، ولكن غالبية المصابين بسرطان القولون يزيد عمرهم عن 50 عام- ألتهاب المعدة الحادالأمراض الالتهابية فى المعدة أو ألتهاب القولون المزمن ، مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون ، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.- نظام غذائي منخفض الألياف غني بالدهون.قد يرتبط سرطان القولون وسرطان المستقيم بنظامك الغذائى ونمط الحياة ، حيث يحتوي على نسبة منخفضة من الألياف وغني بالدهون والسعرات الحرارية مما ينتج عنه زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون لدى الأشخاص الذين يتناولون وجبات غذائية غنية باللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.أقرأ أيضاً- التدخينيؤثر التدخين على حياة الشخص بشكل عام ويهدد الصحة، والأشخاص الذين يدخنون قد يكون لديهم خطر متزايد من سرطان القولون.