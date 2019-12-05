إنطلاق حملة صحتك مسئوليتنا بهندسة عين شمس .. غدا

أعلن اتحاد طلاب هندسة عين شمس ، عن انطلاق حملة ' صحتك مسئوليتنا' بدءًا من الغد ، للاطمئنان علي سلامة الطلاب الصحية .



وقال اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، تهتم هذه الحملة بقياس الضغط والسكر ، بالإضافة إلى كشف رمد و كشف باطنة .



وأوضح اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، أنه سيتم تنفيذ الحملة فى غرفة عشيرة الجوالة ، من الساعه ٩ صباحا حتي ٢ ضهرا ، وذلك بالاتفاق مع فريق طبي مجهز من الرعاية الطبية.



وأشار اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، أنه يتم تنظيم الحملة تحت رعاية ا.د محمود شوقى المتينى رئيس جامعه عين شمس وا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب وا.د ايمن عاشور عميد كليه الهندسه وا.د تامر النادى وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب وبإشراف د. نبيل حامد منسق الأنشطة الطلابية