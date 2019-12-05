حسابها وصل لـ 10 ملايين متابع.. درة تشكر متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة "درة"، عدة صور عبر حسابها على إنستجرام، وهي تحتفل بوصول عدد متابعيها إلى 10 ملايين شخص.



ووجهت درة رسالة إلى جمهورها بهذه المناسبة، وكتبت: "شكرا للـ 10 ملايين متابع وصديق على مشاركتكم لي صوري وأعمالي وأفكاري ومشاعري أحيانا، شكرا على مساندتكم في نجاحاتي وفي فرحي وأحزاني ووحدتي أيضا. أتمنى أن تدوم المحبة والود بيننا لآخر العمر، وأن أترك في نفوسكم دائما صدى جميلًا، يوازي الحب الذي تغمرونني به".



فيما جاءت تعليقات المتابعين كالتالى : "الرقه والجمال كله- دره الجميله بحبك اوي- جمالك يا ملكة عقبال 100 مليون- مبروك يا عمري".



ويذكر أن احدث أعمال الفنانة فى عام 2019 الثلاثه مسلسلات "المايسترو ، حرملك ، بلا دليل" ومن المقرر عرض العمل التلفزيونى لها "النهاية" عام 2020 وهو من بطولة :" يوسف الشريف ،عمرو عبد الجليل،محمد لطفي، لقاء الخميسي" ، فيما تدور أحداث المسلسل حول قيام البطل يوسف الشريف بدور شخصيتين إحداهما مهندس برمجيات و الثاني مستنسخ بروبوت.