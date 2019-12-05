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تعليم

بينهم السابق والحالي والنائب.. 9 مرشحين لرئاسة جامعة بورسعيد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:45 م
جامعة بور سعيد
جامعة بور سعيد
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت جامعة بورسعيد أسماء المتقدمين للترشيح على منصب رئيس الجامعة فى الدورة المقبلة لقرب انتهاء مهلة رئيس الجامعة الحالى.

وتضمنت أسماء المرشحين الدكتور علاء الدين حامد رئيس الجامعة السابق وعميد كلية تربية رياضية الحالى والدكتور شمس الدين شاهين رئيس الجامعة الحالى والدكتور أيمن إبراهيم نائب رئيس الجامعة الحالى للدراسات العليا.

كما ضمت الأسماء الدكتور محمد سالم عميد كلية التربية وأحد أبرز المتصارعين على المقعد لعدد من الدورات المتتالية.

كما شملت الأسماء 2 من أعضاء هيئة تدريس كلية التربية الرياضية بجانب العميد وهم الدكتور طارق عوض رئيس قسم المنازلات والرياضات الفردية بالكلية ووكيل الكلية الحالى الدكتور محمد سليمان عبد اللطيف .

كما ضمت الأسماء الدكتورة أمل حسونة عميد كلية الطفولة المبكرة و الدكتور محمد حسين إبراهيم رئيس قسم التربية الفنية والدكتور سمير عبد الهادى عميد كلية العلوم السابق.
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