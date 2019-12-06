لجنة الصحة بالمجلس القومى للمرأة تنظم ندوة حول "مناهضة ختان الإناث" وتكرم الممرضات أحلام حنفي: يجب بذل المزيد من الجهود لحماية الفتيات من الآثار الجسدية والنفسية الناتجة عن ختان الإناث

-أحلام حنفي: ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون

-نسرين البغدادي: يجب التوعية المجتمعية بخطورة ختان الإناث وتصحيح الفهم الخاطئ -سلمى دواره: صادفت حالات للفتيات تعرضن للختان ونتج عنه نزيف حاد أدى إلى الوفاة





في إطار حملة ال16 يوم من الانشطة المناهضة للعنف ضد المرأة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة،نظمت لجنة الصحة والسكان بالمجلس اليوم ندوة حول " مناهضة ختان الإناث" بحضور الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الصحة والسكان بالمجلس، وعدد من أعضاء وعضوات المجلس، وأعضاء لجنة الصحة والسكان بالمجلس، وعدد كبير من السيدات من مؤسسات مختلفة، و عدد من الممرضات .





أكدت الدكتورة أحلام حنفي أن ختان الاناث هو جريمة يعاقب عليها القانون، حيث انه انتهاك لجسم المرأة والفتاة مشيرة إلى أهمية تطبيق القانون الذي غلظ عقوبة ختان الإناث، ، مؤكدة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لحماية الفتيات من الآثار الجسدية والنفسية الناتجة عن ختان الإناث. وعلى أهمية توعية الأمهات والأهالي بخطورة وأضرار هذه الجريمة في حق الفتاة.





أكدت الدكتورة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع أن الجانب الاجتماعي من أهم الجوانب التي ترتبط بهذه المشكلة ، مشيرة أن ختان الإناث ممارسة اجتماعية ، وأشارت أن المجلس القومي للمرأة كان قد أطلق حملة " لاني رجل " ايمانا منه ان اي تقدم للمراة لن يتم بدون مساندة الرجل ودعمه لها ولدورها.





وأشارت أنه لابد من الحفاظ على الأنثى وعدم النظر إليها وكأنها وصمة عار لافتة أن هناك فهما خاطئا للدين فيما يتعلق بدور المرأة ، مؤكدة علي اهمية التوعية المجتمعية بخطورة ختان الإناث وتصحيح الفهم الخاطئ للأشخاص الذين مازالوا يرون أن الختان ليس جريمة في حق الفتاة.





وأكدت علي ضرورة وجود بحوث مستمرة للتعرف على مدى وعي المجتمع بخطورة ختان الاناث، والتعرف علي الاسلوب المناسب للاقناع، مشيرة أن من الأسباب التي تؤدي للطلاق وجود صعوبة في العلاقة الزوجية ناتجة عن تعرض الزوجة للختان ،والذي يؤثر علي حياة الأسرة ككل، مشيرة الي ضرورة حدوث توافق بين الزوجين لبناء أسرة سليمة نفسية و حياة مستقرة.





أكدت الدكتورة سلمى دواره عضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس واستاذ الجراحة العامة بطب القاهرة انها صادفت حالات للفتيات تعرضن للختان ونتج عنه نزيف حاد أدى إلى الوفاة.





وأشارت أن قضية العنف ضد المرأة قضية خطيرة و تحتاج تكاتف الجميع و العمل على إيجاد حلول لها، هذا وتولى الحكومة المصرية أهمية كبيرة لمواجهة هذه المشكلة و القضاء عليها و ذلك فى ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة : و التى تتضمن محور الحماية و التشريعات و المنبثقة من رؤية مصر 2030 ، و فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015- 2020، مشددة على التوعية و التعريف بالقوانين.





وأكدت على ضرورة الإبلاغ عن حالات ختان الإناث علي خط نجدة الطفل 16000، أو علي الرقم المختصر لمكتب شكاوي المرأة 15115، و استعرضت جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث، وقالت ان التشخيص للمشكلة هو الطريق نحو العلاج ، واستعرضت تعريف منظمة الصحة العالمية لختان الإناث ، وتعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة للعنف ضد المرأة ، بالإضافة الي عرض أشكال وأنواع العنف ضد المرأة.





وأشارت إلى أن العالم يحتفل العالم فى السادس من شهر فبراير، باليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، تلك العادة السيئة و الخطيرة التى تسبب أضرارا نفسية وجسدية للإناث فى الصغر وقد تؤدى إلى موتها.





وتحدثت الدكتورة ايمان علي حسين دكتورة نساء وتوليد عن المضاعفات الصحية لختان الإناث، مشيرة إلى أن عملية الختان تجري بدرجات مختلفة حسب المكان و التقاليد .





وأوضحت المضاعفات التي تحدث مباشرة بعد عملية ختان الإناث والتي يأتي من بينها النزيف، الصدمة العصبية والنفسية، وخطر انتقال العدوى ، هذا بالإضافة الى التوتر و الصعوبة في العلاقة الزوجية والذى تؤدى الي مشاكل أسرية عنيفة تنتهي بالطلاق، كما يتسبب الختان ايضًا بارتفاع نسبة العقم، مؤكدة على ضرورة التصدي لهذه الجريمة.





وتحدثت الدكتورة هدير القصاص مدرس مساعد بكلية طب القوات المسلحة عن الآثار النفسية المترتبة علي ظاهرة ختان الإناث، مؤكدة ان عفة الفتاة ليس لها علاقة بالختان ، وإنما تكون من خلال التربية السليمة.





وأوضحت أن أسباب و مبررات إجراء ختان الإناث تختلف من إقليم لآخر وتتضمن مجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية داخل الأسرة والمجتمعات المحلية ، مشيرة إلى أن هناك 29 دولة في افريقيا تمارس ختان الإناث.



