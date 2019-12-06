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مرأة

احمى كليتك من التلف بتناول هذه الأطعمة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:33 ص
لمياء الياسين
عادات صحية كثيرة تقومين بها تسبب مشاكل فى الكلى وأطعمة كثيرة يساعد تناولها على حماية الكلة من التلف.

وفقا لموقع "medicalnewstoday " أن إتباع نظام غذائي صحي مفيد لعمل الكلى ويساعدها على العمل بشكل صحيح ويمكنك الاعتماد على تناول الأسماك مثل السلمون والتونة كما أن أوميجا 3 قد تقلل من مستويات الدهون في الدم وتخفض ضغط الدم بشكل طفيف.

يجب الاعتماد على تناول الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والبقدونس و الجرجير ، فهي من المواد الغذائية الأساسية التي تحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والألياف والمعادن، ويحتوي الكثير منها أيضًا على مركبات واقية ، مثل مضادات الأكسدة وكلها مفيدة لـ صحة الكلى بالاضافة إلى النظام الغذائى عادات صحية يمكنك إتباعها لحماية الكلى من التلف شرب المياه و تجنب ارتفاع ضغط الدم و الحفاظ على الوزن.

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