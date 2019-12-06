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برلمان

لجنة السويس يستقبل مبادرة الوفد مع الشباب في محطتها الثانية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
ينطلق، اليوم الجمعة، مؤتمر "اليوم الواحد لشباب الوفد" الثاني، ضمن مبادرة "الوفد مع الشباب"، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، والذي تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة السويس بالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة محمد فؤاد.

يُحاضر الكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، في ندوة بعنوان "الوفد وترسيخ دولة المواطنية"، والدكتور هاني صبري حنا، مدرس بكلية التربية في جامعة السويس، الذي ينظم ورشة عمل عن "المواطنة والوعي السياسي".

يُعقد المؤتمر في مقر حزب الوفد بمحافظة السويس، بشارع عبد الخالق ثروت، أمام مدرسة الإعدادية بنات، في تمام الرابعة عصرًا، بحضور عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد بالمحافظة.

وقال محمد فؤاد، رئيس اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد وسكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن قطار شباب الوفد يستأنف مسيرته التي انطلقت من معسكر العين السخنة، ثم كانت بدايته من محافظة الدقهلية التي قدمت جرعات مكثفة لشباب الوفد لتأهيلهم للعمل السياسي وخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مشيرا إلى أن القطار سوف يجوب جميع محافظات مصر.

وأكد "فؤاد" أن شباب الوفد يمتلك خبرة سياسية وداوفع ثقيلة نحو التعلم واكتساب الخبرات تنمية المهارات الشخصية والتثقيفية؛ ليحمل راية المسئولية تجاه الوطن وتقديم الأفضل من خلال المنافسة الشريفة داخل مؤسسات الدولة بأفكار إبداعية مستنيرة، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتمكين الشباب في المناصب القيادية.
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