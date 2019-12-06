طلب إحاطة لرئيس الوزراء لزيادة حصة الدقهلية من الأرز

تقدم النائب السيد حجازى ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان ، وعضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الرى والموارد المائية ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بشأن زيادة حصة محافظة الدقهلية من زراعة محصول الأرز هذا العام نظرا لطبيعة الأرض الطينية بها.



كما طالب حجازى فى طلب الإحاطة والذى حصل "صدى البلد على نسخة منه أن يتم زيادة هذه الحصة على العام الماضى بنحو 50 ألف فدان واعتماد أكثر مزارعيها وفلاحيها على زراعة الأرز دعما لزيادة الإنتاجية بها والحد من استيراد الأرز.



وتابع فى طلب الإحاطة : لذا نرجو الموافقة على زيادة مساحة الأرض المنزرعة بمحافظة الدقهلية هذا العام 2020 فى مركزى المنصورة ومحلة دمنة.



وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.



يذكر أن البرلمان في جلسته العامة، ناقش طلبات إحاطة كثيرة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.