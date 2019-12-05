أوركسترا الفيلهارمونى فى حفل جديد للمركز الدولى للفنون

يقام فى الثامنة مساء غد الجمعة 6 ديسمبر حفل جديد من حفلات المركز المركز الدولى للفنون- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بقصر المانسترلى بالمنيل، وذلك إستمرارًا للنجاح الكبير الذى تحققه حفلات المركز؟



ويقدم أوركسترا الحجرة – التابع للجمعية الفيلهارمونية المصرية- بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى عددا من الأعمال لكبار الموسيقيين العالميين "موتسارت، فيفالدى، هايدن، ودفوراك".



يشارك فى الحفل فنانة الأوبرا "جولى فيظى – ألتو" و عازفة التشيللو "فيكتوريا كابرالوفا".



يذكر أن المركز الدولى للفنون إفتتحه أ.د. فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق والمايسترو هشام جبر المشرف الفنى على نشاطه منتصف شهر نوفمبر الحالى، ويعنى بتقديم الفنون المختلفة.