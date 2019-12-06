تفاصيل احتفالية مشروع قيم بالأقصر بحضور وزير الشباب ومفتى الجمهورية السابق .. وجمعة يبرز القيم المشتركة بين البشر والأديان والمصريين .. صور

- على جمعة: مشروع قيم وحياة يبرز القيم المشتركة بين البشر والأديان والمصريين

- أشرف صبحي: نعمل في وزارة الشباب والرياضة على استراتيجية تولي اهتمام خاص بالطفل المصري

- محمد رفاعي: "قيم وحياة" كان حلم أصبح حقيقة بجهود الشباب المصري



أكد فضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء على أهمية مشروع قيم الحياة والذي يقوم بنشر الوعي المجتمعي لحوالي 11 قيمة من أهم القيم المشتركة والمتفق عليها بين البشر والأديان جميعا مشيرا الى أهمية تعزيز هذة القيم المشتركة أيضا بين فئات الشعب المصري الأصيل.



ووجه فضيلة الدكتور على بالشكر والثناء لمعالي وزير الشباب والرياضة والسيد محافظ الأقصر ومؤسسة أجيال والبنك الأهلي المصري على استجابتهم ودعمهم لنجاح هذا المشروع ووصوله للعديد من الأطفال والشباب المصري.



وقال وزير الشباب والرياضة:" نعمل من خلال وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجية محددة تولي اهتمام خاص بالطفل المصري، ولذلك كان حرص الوزارة لدعم مشروع قيم وحياة إيمانا بضرورة دعم مرحلة الطفولة لأنها تمثل المرحلة الأساسية في تكوين سمات الشخصية السوية موضحا على أهمية وفعالية دور مؤسسة مصر الخير والمجتمع المدني في افتتاح المشروعات التنموية بالمجتمع المصري.





من جانبه، أكد الدكتور محمد رفاعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر على نجاح مشروع قيم وحياة والذي كان بمثابة حلم تحقق بجهود الشباب المصري الواعي وقال:" الشاب المصري أسعد قلوبنا لأنهم جزء أساسي من نجاح هذا المشروع من بدايته بأربع محافظات وصولًا لحوال 27 محافظة مما يمثل كافة المحافظات المصرية."





كان ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها مؤسسة أجيال مصر ومصر الخير وذلك في إطار تنفيذ مشروع قيم وحياة الذي تقوم بتنفيذه عدد من الوزارات المصرية متمثلة في وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مؤسستى اجيال مصر ومصر الخير وذلك بحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر والدكتور/ محمد رفاعي رئيس مؤسسة أجيال مصر



الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مشروع "قيم وحياة" عام 2015 حيث يهدف المشروع بشكل عام إلى نشر مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطن مثل السلام والسعادة والاحترام والمحبة والبساطة والصدق والنزاهة والتعاون والتواضع والاتحاد والمسؤولية بعيدا عن اي تعصب عرقي او ديني، وذلك في ضوء ما يشهده مجتمعنا من أزمة قيم تعد من السمات الواضحة في العصر الحاضر ، كما يسعى المشروع إلى تحقيق أهدافه عن طريق دمج ومشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تبنيهم للفكرة كأحد برامجهم الأساسية حيث يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل في 27 محافظة منتشرة جمهورية مصر العربية.



والمشروع قام بتدريب 1620 شاب وفتاة مؤهلين على العمل الميداني وعلى حملات التوعية بجانب تنفيذ أنشطة المشروع ب 200 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية وقام ايضا المشروع بعمل دليل قيمي للإذاعة المدرسية باسم المشروع “ قيم وحياة " بجانب دمج فئات مثل المعاقين ذهنيًا وحركيًا في أنشطة المشروع.



و مشروع قيم وحياة استطاع نشر الوعي القيمي إلى 1.583.300 مواطن عن طريق تدريبات بالمدارس العامة والمجتمعية ومراكز الشباب والمشاركة في الاحتفاليات ودور الرعاية والجمعيات الأهلية والقري كل ذلك بدعم من البنك الأهلي المصري وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر والذي يعد وعي حكومي مستنير بأهمية مبادرات ومشاريع رفع الوعي المجتمعي بمحافظات وقرى مصر.